Los procedimientos de testeo COVID-19 a la carga refrigerada de importación están ralentizando las operaciones en el puerto de Xingang, China, y los contenedores están detenidos, ocupando todos los enchufes disponibles.

MSC indicó que no puede asegurar la descarga de los contenedores Reefer en el señalado puerto si no hay conexiones disponibles. En consecuencia, en los puertos en los que no es posible efectuar la descarga de algunos o todos los contenedores Reefer, MSC no tiene otra alternativa que aplicar la cláusula 19 de los Términos y Condiciones del Bill of Lading (conocimiento de embarque) y de SeaWaybill.

Esto significa que los contenedores Reefer con su carga pueden ser descargados en un puerto intermedio o alternativo y manteniéndolos en ese lugar hasta que sea posible su reenvío al puerto de descarga designado. Si la situación se mantiene sin cambios, puede ser necesario dar por terminado el viaje, tras lo cual se informará donde podrán retirar los contenedores.

La línea naviera indicó además que se debe considerar que MSC tiene derecho a cobrar fletes y costos adicionales al Merchant, incluyendo, pero no limitándose, a almacenamiento, demurrage y conexión eléctrica. También señaló que se debe tomar en cuenta que, a fin de contribuir a la descongestión del puerto, con efecto inmediato y hasta nuevo pedido, MSC no podrá enviar contenedores refrigerados de ningún origen, con destino al puerto de Xingang.

En vista de lo anterior, se prevé que los contenedores Reefer sean enviados a otros puertos de descarga, donde se espera que a la brevedad se replique la situación observada en Xingang advirtió la línea naviera.

"De hecho, debe observarse que prácticamente todos los puertos principales de Asia están sujetos a fuertes presiones y están funcionando casi a plena capacidad, lo que reduce al mínimo las opciones de puertos alternativos de descarga. En todos los casos se aplicará la cláusula 19 antes mencionada", adelantó la línea naviera.

Ante este panorama, advirtieron que el retraso de la carga va más allá del control de MSC y para evitar cualquier duda, "MSC no es responsable de pérdidas o daños que esta situación pudiese generar".

Pese a lo anterior MSC envió sus "disculpas por cualquier alteración o retraso" con la carga a sus clientes. MSC continuará monitoreando e implementando las medidas necesarias para minimizar las alteraciones. En el intertanto, la naviera indicó que mantendrá a sus clientes informados sobre el avance de la situación.

