MSC y el propietario no operativo basado en Singapur, Eastern Pacific Shipping (EPS) establecieron contratos para el fletamento de once buques Maxi Neopanamax (M-NPX) aún no construidos, reporta Alphaliner.

Aún no se ha revelado la duración de los contratos de fletamentos, pero se cree que MSC se ha comprometido a largo plazo, y algunas fuentes del sector sugieren incluso acuerdos de 18 años. Aunque esto no está confirmado, no sería inusual: En los últimos años, MSC ha firmado con frecuencia acuerdos de 18 años para grandes buques de línea, a menudo con una opción de compra o incluso una obligación de compra al final del período.

Después de CMA CGM, Hapag-Lloyd y Zim, el acuerdo convierte a MSC en la siguiente línea naviera que se compromete con el GNL como opción de propulsión viable para los grandes portacontenedores de línea principal.

Los compromisos de fletamento desencadenarán, o han desencadenado ya, la conversión de al menos seis opciones de buques M-NPX que EPS tenía en el grupo de construcción naval surcoreano Hyundai. Estos seis cascos se sumarán a los cinco buques que EPS ya había ordenado en diciembre del año pasado, sin un respaldo de fletamento confirmado.

Actualización de los buques

Las especificaciones básicas publicadas por EPS sugieren que los 11 buques de doble combustible serán buques gemelos del "Morecambe Bay". Esta nave, entregada en septiembre de 2020 como el primer buque de línea principal con propulsión de GNL, opera en régimen de fletamento a largo plazo bajo el nombre de "CMA CGM Tenere", de la línea naviera francesa.

Hasta 2022, EPS habrá recibido la friolera de 28 buques de este tipo, incluidas cinco unidades de propulsión convencional con depuradores y 23 variantes propulsadas por GNL y de doble combustible.

Codo a codo con Maersk

El acuerdo de fletamento de once buques con EPS ha elevado el portafolio de órdenes confirmado de MSC (incluyendo buques propios, fletados y alquilados) a unas 799.000 TEUs, la mayor del sector.

Con una serie de pedidos "no revelados" de grandes buques de línea principal que se espera que vayan a parar a MSC, el portafolio de órdenes de la línea naviera podría superar pronto las 900.000 TEUs y acercarse a la marca de 1.000.000 de TEUs.

Por MundoMarítimo