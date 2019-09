En el contexto de su última visita a la región del Biobío, en el sur de Chile, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno expuso en el Encuentro Regional de Empresas (Erede) el tema ‘Infraestructura: mayor productividad y conectividad para la zona’ y revisó los avances de la construcción del Puente Bicentenario, que pretende conectar San Pedro de la Paz con Concepción, el cual se pretende finalizar el segundo semestre de 2021.

En entrevista con MundoMaritimo, el secretario de Estado se refirió a los desafíos que implica el desarrollo de los planes maestros logísticos, a la alternativa de incorporar el uso de bitrenes en Chile y al impacto que generará la construcción del Puente Industrial para la región del Biobío.

En cuanto al Plan Maestro Logístico, que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) explicó que la iniciativa “busca que la logística sea más eficiente, que tenga menos costos, ya que eso es lo que hace que los productos desarrollados en Chile sean competitivos en el mundo o que los productos que importamos reduzcan sus costos”.

Moreno indicó que el plan apunta al desarrollo de grandes obras, en materia de puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles. “Esto no tiene que ver con sólo cómo se desarrollan los puertos, sino que como se accede a ellos, hay muchos terminales, en que los camiones tienen muchas dificultades para llegar hacia ellos, y para salir y acceder del puerto”, señaló.

Por tanto, indicó, “se requiere de buenas carreteras y que los tráficos no sean a través de las ciudades, sino que sean por los alrededores, de tal forma que no alteren la vida de las personas”, agregó.

“Partimos por la zona norte en Antofagasta (Con el plan Maestro Logístico), ahora viene la zona centro y posteriormente nos enfocaremos en la zona sur, por lo que en los próximos meses contaremos con el mismo trabajo, pero para el resto del país”, aseguró.

Cabe mencionar que esta iniciativa se interconecta con el ‘Plan de Movilidad hacia 2050’ que impulsa el MOP, con el que coincide en la necesidad de darle un mayor protagonismo al ferrocarril de carga. “Hay una necesidad de ferrocarriles de carga desde los puertos hacia los centros de consumo o desde los grandes lugares de producción hacia los puertos”, sostuvo.

Puente Industrial

Para diciembre próximo está contemplado iniciar las obras del Puente Industrial sobre el río Biobío -que unirá Hualpén con San Pedro de la Paz- el cual permitirá dotar de mayores opciones para el transporte de carga en camiones en la región del Biobío.

“Vamos iniciar la construcción a fin de año, luego (el viaducto) va estar conectado con un nueva autopista concesionada, que es Pie de Monte, que va ayudar a descongestionar la ruta 160, es importante para la mover la carga, pero también para mejorar el tráfico de automóviles, dado que en la medida que la carga tiene un mejor lugar para moverse los vehículos particulares tienen menos congestión, así que la idea es que a futuro haya una circunvalación en donde los camiones pueden movilizarse (hacia los puertos) sin tener que atravesar el radio urbano de ninguna de las ciudades”, explicó el titular del MOP.

Cabe mencionar que el nuevo viaducto proyecta una inversión de US$ 182 millones. En tanto que, la Ruta Pie Monte será licitada el segundo semestre de 2022 y contempla una inversión de US$240 millones.

Este proyecto- de acuerdo al secretario de Estado- implicaría un cambio radical para la logística al ofrecer una mayor alternativa de puentes sumándose a los ya existentes: Juan Pablo II (restringido para la carga); Llacolén (con restricción horaria); y puente Bicentenario (aún en construcción).

“Hoy los camiones tienen muchas restricciones, hay pocos puentes sobre el río Biobío, de los que existen uno no puede ocuparse por camiones por las restricciones de peso y otros tienen restricciones horarias, por lo que para los camiones y la logística de la carga tener nuevos y mejores puentes sobre el río Biobío es un cambio muy importante”, aseguró.

Como Ministerio ¿qué desafíos vislumbran para el sector logístico y portuario a nivel nacional?

"La infraestructura logística es la espina dorsal del país, sin eso no es posible crecer, dado que cualquier actividad económica adicional, va ir aparejada de un crecimiento en los volúmenes de carga y también en mayor movimiento de las personas. A su vez se requiere de infraestructura en aeropuertos, autopistas, puertos, trenes, ya que si no cuentas con esos desarrollos te conviertes en un país no competitivo”.

Piloto para bitrenes

Otra medida que está estudiando el MOP tiene relación con la implementación de camiones bitrenes, que implicaría pasar de las 45 actuales toneladas de carga permitidas a 75 toneladas. “Estamos trabajando en eso, de manera de buscar, donde crear corredores que puedan funcionar, porque hay que tener cuidado con los pesos de tal manera de no dañar las carreteras y los puentes. Pero, es un tema que nos interesa para ser más eficaces”, enfatizó el ministro de Obras Públicas.

No obstante, Moreno evitó indicar donde pretenden desarrollar el piloto de esa iniciativa. “Estamos viendo la posibilidad de hacer la prueba en un camino particular, en una faena específica, de manera de ver sus resultados y cuántas es la eficiencia, cuáles son los impactos sobre la carpeta de rodado, sobre los puentes (...) lo haremos muy pronto, tenemos algunos lugares, lo vamos a hacer y ahí veremos si lo podemos replicar en otros lugares”, dijo.

En cuanto al desarrollo aeroportuario, señaló que este proyecto contempla a la carga en menor medida y que su foco principal está puesto en los pasajeros, considerando que los mayores volúmenes del comercio exterior se transfieren por vía marítima.

