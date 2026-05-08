Asia recibió el 7 de mayo su primer cargamento de fuel oil procedente de México en nueve meses, en un contexto marcado por el alza de los precios en el mercado asiático y la reducción de suministros provenientes de Medio Oriente debido al conflicto en Irán, según fuentes de la industria y datos de seguimiento marítimo, informó Reuters.
El arribo del combustible contribuirá a aliviar parte de la preocupación existente por la disminución de inventarios en Singapur, principal hub de comercio y abastecimiento de búnker en Asia, luego de que la guerra en Irán interrumpiera gran parte de los flujos de fuel oil desde exportadores clave de Medio Oriente, como Irak y Kuwait, a través del Estrecho de Ormuz.
De acuerdo con datos de Kpler y operadores del mercado, el tanquero Suezmax “Orion” arribó a Singapur el 7 de mayo transportando cerca de 160.000 toneladas métricas —equivalentes a aproximadamente un millón de barriles— de fuel oil con alto contenido de azufre (HSFO) embarcado en la refinería de Salina Cruz, en la costa del Pacífico mexicano.
En paralelo, PMI, brazo comercial de la estatal mexicana Pemex, puso a disposición otro cargamento de 150.000 toneladas de HSFO con destino a Asia para entrega en junio, mediante una licitación que cerró el 6 de mayo y cuyas ofertas permanecían válidas hasta el 8 de mayo.
Operadores del mercado de fuel oil señalaron que los elevados precios en Asia están incentivando el desvío de cargamentos hacia esa región, mientras en América existe un exceso de oferta. Emril Jamil, analista senior de crudo y fuel oil de LSEG, explicó que los barriles mexicanos “deben buscar economías más óptimas debido al ingreso de petróleo venezolano en la costa estadounidense del Golfo de México”.
Según datos de Kpler, la mayor parte de las exportaciones mexicanas de fuel oil suele dirigirse a Estados Unidos o al Caribe.
En Asia, los operadores del mercado han intensificado la búsqueda de suministros de arbitraje provenientes de Occidente tras las interrupciones en Medio Oriente. Datos de LSEG muestran que el diferencial Este-Oeste del HSFO 380-cst para el primer mes se ubicó esta semana cerca de los US$60 por tonelada, más del doble del nivel registrado antes del conflicto.
La diferencia superó incluso los US$80 por tonelada el 9 de marzo, tras el estallido de la guerra en Medio Oriente, alcanzando niveles no vistos desde septiembre de 2019. Un diferencial Este-Oeste más amplio —que mide la diferencia de precios entre el fuel oil asiático y el suministro desde América y Europa— suele aumentar el atractivo económico de enviar cargamentos desde Occidente hacia Asia.
Por MundoMaritimo
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