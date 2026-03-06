El conflicto militar en Medio Oriente genera un escenario de alta incertidumbre para el transporte marítimo de petróleo, con efectos inmediatos en los mercados de tanqueros, el flujo de cargas y los costos operacionales. Un análisis de BRS Tanker señala que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra el liderazgo iraní, seguidos de acciones de represalia por parte de Irán en distintos puntos de la región, han provocado en los últimos días una reacción en cadena en el sector.
La situación se mantiene en constante evolución. Hasta ahora, ataques con misiles y drones atribuidos a Irán han alcanzado distintos países de Medio Oriente, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Catar, Omán, Bahréin, Kuwait e Israel. En este contexto, la Marina de Estados Unidos declaró una “zona de advertencia marítima” que abarca el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán, el norte del mar Arábigo y el Estrecho de Ormuz, señalando que no puede garantizar la seguridad de la navegación comercial.
Según el análisis, también se habrían cancelado coberturas de seguro de guerra para naves que transitan por el Estrecho de Ormuz, mientras que las primas podrían aumentar en torno a un 50% en los próximos días.
La escalada también ha afectado instalaciones portuarias y energéticas en la región. DP World suspendió operaciones en la terminal de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos (EUA), tras un ataque atribuido a Irán. En Arabia Saudita, el terminal petrolero de Ras Tanura (con capacidad de 550.000 barriles diarios) interrumpió parte de sus actividades luego de ser impactado. Además, los rebeldes hutíes en Yemen anunciaron la reanudación de ataques contra buques comerciales, lo que vuelve a situar al Estrecho de Bab el-Mandeb y al Mar Rojo dentro de las zonas de mayor riesgo para la navegación.
El informe indica que, de forma oficial o de facto, el Estrecho de Ormuz habría quedado cerrado. Por esta vía circulan entre 20 y 21 millones de barriles diarios de crudo y productos derivados. “Los datos AIS sugerían que el tráfico marítimo en la zona se había detenido prácticamente por completo”, insisten desde BRS Tanker.
La mayoría de los tanqueros presentes en la región optaron por fondear en áreas cercanas. Datos de AXSMarine muestran que alrededor de 601 tanqueros se encontraban en el Golfo Pérsico o en el Golfo de Omán, lo que los sitúa dentro del alcance potencial de ataques iraníes.
En términos militares, el análisis señala que “Irán posee un arsenal considerable que podría emplearse contra el tránsito marítimo”, incluyendo misiles de corto, mediano y largo alcance, así como drones y embarcaciones pequeñas utilizadas en operaciones navales.
Ante la posibilidad de interrupciones en el Estrecho de Ormuz, algunos productores de Medio Oriente han desarrollado durante la última década rutas alternativas de exportación. Arabia Saudita, por ejemplo, cuenta con un oleoducto de 1.200 kilómetros que conecta Abqaiq con el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, con una capacidad de 5 millones de barriles diarios. EUA dispone del oleoducto Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, que transporta crudo desde Habshan hasta Fujairah, evitando el paso por el estrecho.
Sin embargo, estas alternativas no cubren la totalidad de los volúmenes exportados desde la región. En el caso de los productos refinados, el informe indica que no existen rutas sustitutas para los aproximadamente 4,2 millones de barriles diarios que se envían desde Medio Oriente.
La situación podría generar efectos en otros mercados. “Es probable que aumente la demanda por crudo producido fuera de Medio Oriente”, señala el reporte, mencionando regiones como África Occidental, América del Norte, América Latina y la antigua Unión Soviética como fuentes alternativas.
En el mercado tanquero, “los eventos podrían impulsar aún más las tarifas de transporte”, añaden.
Los segmentos más expuestos serían los Very Large Crude Carriers (VLCC), que transportan gran parte del crudo de la región, y los tanqueros LR2, utilizados para productos refinados. Datos de seguimiento marítimo indicaban que 142 VLCCs se encontraban en el Golfo Pérsico o en sus inmediaciones, incluyendo cerca de 80 de ellos dentro del propio golfo.
En el caso de los tanqueros de productos refinados, el impacto es más incierto, aunque también se anticipa una mayor competencia por la capacidad disponible. Si las refinerías chinas aumentaran sus exportaciones de combustibles, podría incrementarse la demanda por buques de gran tamaño para productos “limpios”.
En este contexto, BRS Tanker concluye que: “Considerando la fluidez y la incertidumbre de la situación en Medio Oriente, el resultado más probable a corto plazo para el mercado tanquero es un aumento significativo de la volatilidad”.
Por MundoMaritimo
