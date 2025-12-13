El mercado global de freight forwarding registrará un crecimiento real de 2,9% en 2025, alcanzando un valor equivalente a US$232.000 millones, según estimaciones de Ti. El dinamismo del comercio internacional y la recuperación de la actividad manufacturera sostienen este avance, con incrementos proyectados de 3,1% en carga marítima y 2,8% en carga aérea.
El escenario macroeconómico también ofrece señales favorables. El FMI elevó su previsión y estima un crecimiento global de 3,2% para 2025. La decisión de Estados Unidos de introducir nuevos aranceles aceleró el comercio en el primer semestre del año, impulsando un fuerte adelanto de importaciones ante expectativas de mayores tarifas. A ello se suma la expansión de inversiones tecnológicas, especialmente en inteligencia artificial (IA), que aportó impulso adicional a la economía norteamericana.
En mercados emergentes, las condiciones también favorecieron el movimiento de carga. Brasil reportó un alza significativa en su producción agrícola; China fortaleció su actividad mediante estímulos fiscales; India moderó la inflación medida por el deflactor del PIB; e Indonesia evidenció un repunte sostenido de la inversión. Estos factores, combinados, reconfiguraron los flujos globales de comercio y mantuvieron elevada la demanda por servicios de transporte aéreo y marítimo durante 2025.
Impulso tecnológico y expansión del comercio
Los principales motores de la demanda —volúmenes globales y actividad exportadora— mostraron una mejora notable a lo largo de 2025. La Organización Mundial del Comercio (OMC) revisó al alza su proyección de crecimiento del comercio mundial de carga, desde 0,9% estimado previamente hasta 2,4% para el año, impulsado por la desinflación, políticas fiscales expansivas y un sólido desempeño en mercados emergentes.
Uno de los elementos más influyentes fue el auge del comercio de bienes relacionados con inteligencia artificial, incluidos semiconductores, servidores y equipamiento de telecomunicaciones. Estos productos representaron casi la mitad del crecimiento del comercio mundial en el primer semestre de 2025, con una expansión interanual de 20%. Asia y África aparecen como las regiones con mayor proyección de incremento en exportaciones de bienes tecnológicos durante el año, reforzando el papel estratégico de estas economías en las cadenas logísticas globales.
El análisis de Ti subraya que los flujos asociados a productos de alto valor y rápida rotación continúan favoreciendo al transporte aéreo, mientras que la reposición de inventarios y el repunte manufacturero en mercados clave sostienen el alza del transporte marítimo. La combinación de ambos factores explica el crecimiento equilibrado entre ambos modos de carga en 2025.
Por MundoMaritimo
