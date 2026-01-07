El cobre superó por primera vez los US$13.000 por tonelada, impulsado por el fuerte aumento de los embarques hacia EE. UU., donde los precios se transan con una prima persistente frente a la Bolsa de Metales de Londres (LME) ante la amenaza de eventuales aranceles promovidos por el presidente Donald Trump. Esta situación ha encendido alertas sobre una posible escasez del metal en el resto del mundo y ha reforzado el ánimo alcista y acelerado los embarques rumbo al país norteamericano, según reporta Bloomberg.
En la LME, el precio de referencia subió hasta 1,5% y alcanzó un récord de US$13.187 por tonelada, tras el avance de más de 4% registrado el 5 de enero. Desde mediados de noviembre, el metal acumula un alza superior al 20%.
“El histórico aumento de inventarios en EE. UU. sigue siendo el principal motor de los precios globales del cobre”, señaló Helen Amos, analista de materias primas de BMO Capital Markets.
Tensión en oferta de metales críticos
A este escenario se suman factores productivos. Una huelga en la mina Mantoverde, en Chile, contribuyó a intensificar la actividad especulativa en el mercado, según Al Munro, estratega senior de metales básicos en Marex, quien sostuvo además que el movimiento está liderado por flujos especulativos que ven mayor espacio al alza, especialmente durante el primer trimestre de 2026.
El cobre ha ganado protagonismo en un contexto en que los gobiernos observan con preocupación el suministro de metales críticos. Es clave para la transición energética, pero la industria viene advirtiendo que la inversión en nuevos proyectos no avanza al ritmo de la demanda, mientras varias operaciones han enfrentado contratiempos.
Durante el año pasado, distintos eventos tensionaron aún más la oferta, como un accidente fatal en una gran mina de Indonesia y una inundación subterránea en la República Democrática del Congo. “Años de subinversión y continuas interrupciones han dejado al mercado con poco margen de maniobra”, comentó Ewa Manthey, estratega de ING.
Efecto de los aranceles de Trump
Analistas coinciden en que el movimiento reciente está dominado por la incertidumbre en torno a la política comercial de EE. UU. Trump ya había provocado una fuerte ola de embarques de cobre en el primer semestre del año pasado, antes de frenar el flujo en julio al eximir al cobre refinado de aranceles. Sin embargo, en los últimos meses el comercio se reactivó ante la posibilidad de reabrir el debate, lo que volvió a instalar primas en el mercado estadounidense. Las importaciones de cobre de EE. UU. en diciembre alcanzaron su nivel más alto desde julio.
En noviembre, Mercuria advirtió que esta carrera por importar dejaría al resto del mundo con menos metal disponible. Según UBS, EE. UU. concentra cerca de la mitad de los inventarios globales, pese a representar menos del 10% de la demanda mundial, lo que eleva el riesgo de estrechez en otros mercados.
En este contexto, el cobre a tres meses se transaba en torno a US$13.156,50 por tonelada en la LME, consolidando un escenario de precios históricamente altos para el metal rojo.
Por MundoMaritimo
Expiración del contrato de estibadores de la USWC aumenta el temor ante posibles interrupciones en puertos
Últimos datos confirman que la demanda subyacente no sustentó el alza en el transporte marítimo de contenedores
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.