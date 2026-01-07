El cobre superó por primera vez los US$13.000 por tonelada, impulsado por el fuerte aumento de los embarques hacia EE. UU., donde los precios se transan con una prima persistente frente a la Bolsa de Metales de Londres (LME) ante la amenaza de eventuales aranceles promovidos por el presidente Donald Trump. Esta situación ha encendido alertas sobre una posible escasez del metal en el resto del mundo y ha reforzado el ánimo alcista y acelerado los embarques rumbo al país norteamericano, según reporta Bloomberg.

En la LME, el precio de referencia subió hasta 1,5% y alcanzó un récord de US$13.187 por tonelada, tras el avance de más de 4% registrado el 5 de enero. Desde mediados de noviembre, el metal acumula un alza superior al 20%.

“El histórico aumento de inventarios en EE. UU. sigue siendo el principal motor de los precios globales del cobre”, señaló Helen Amos, analista de materias primas de BMO Capital Markets.

Tensión en oferta de metales críticos

A este escenario se suman factores productivos. Una huelga en la mina Mantoverde, en Chile, contribuyó a intensificar la actividad especulativa en el mercado, según Al Munro, estratega senior de metales básicos en Marex, quien sostuvo además que el movimiento está liderado por flujos especulativos que ven mayor espacio al alza, especialmente durante el primer trimestre de 2026.

El cobre ha ganado protagonismo en un contexto en que los gobiernos observan con preocupación el suministro de metales críticos. Es clave para la transición energética, pero la industria viene advirtiendo que la inversión en nuevos proyectos no avanza al ritmo de la demanda, mientras varias operaciones han enfrentado contratiempos.

Durante el año pasado, distintos eventos tensionaron aún más la oferta, como un accidente fatal en una gran mina de Indonesia y una inundación subterránea en la República Democrática del Congo. “Años de subinversión y continuas interrupciones han dejado al mercado con poco margen de maniobra”, comentó Ewa Manthey, estratega de ING.

Efecto de los aranceles de Trump

Analistas coinciden en que el movimiento reciente está dominado por la incertidumbre en torno a la política comercial de EE. UU. Trump ya había provocado una fuerte ola de embarques de cobre en el primer semestre del año pasado, antes de frenar el flujo en julio al eximir al cobre refinado de aranceles. Sin embargo, en los últimos meses el comercio se reactivó ante la posibilidad de reabrir el debate, lo que volvió a instalar primas en el mercado estadounidense. Las importaciones de cobre de EE. UU. en diciembre alcanzaron su nivel más alto desde julio.

En noviembre, Mercuria advirtió que esta carrera por importar dejaría al resto del mundo con menos metal disponible. Según UBS, EE. UU. concentra cerca de la mitad de los inventarios globales, pese a representar menos del 10% de la demanda mundial, lo que eleva el riesgo de estrechez en otros mercados.

En este contexto, el cobre a tres meses se transaba en torno a US$13.156,50 por tonelada en la LME, consolidando un escenario de precios históricamente altos para el metal rojo.

