El mercado de fletamento de portacontenedores continúa mostrando una fortaleza notable, con un nivel de actividad particularmente elevado incluso durante un periodo que tradicionalmente suele registrar menor dinamismo debido a las vacaciones del Año Nuevo chino.
De acuerdo con un análisis de Alphaliner, el mercado “continúa funcionando con gran solidez y ha estado muy activo en los últimos días”, con un volumen de acuerdos que resulta llamativo para esta época del año.
Gran parte de las operaciones recientes ha sido protagonizada por fletadores con base en el Atlántico, destacando especialmente la actividad Maersk. La línea naviera se embarcó en una intensa campaña de contratación de capacidad, asegurando o extendiendo contratos para alrededor de una docena de buques.
Entre las unidades fletadas se incluyen un portacontenedores de 7.000 TEUs, un buque de 5.000 TEUs y al menos cinco naves del segmento Panamax Clásico (4.000 y 4.500 TEUs). La mayoría de estos contratos se cerró por periodos de hasta tres años, con tarifas consideradas saludables por el mercado y entregas que en algunos casos se extienden hasta 2027.
Según el informe, “el entusiasmo de Maersk por asegurar capacidad desafía la perspectiva cautelosa del mercado para 2026”, en un contexto en el que las tarifas de transporte marítimo han comenzado a recuperarse.
Alza en fletes spot respalda el mercado
El repunte en las tarifas spot ha contribuido a reforzar la confianza en el mercado de fletamento. El índice de Carga Contenerizada de Shanghái registró un rebote significativo tras seis semanas consecutivas de caídas.
Alphaliner señala que la mayoría de las principales rutas Este-Oeste y Norte-Sur muestran actualmente una tendencia al alza, destacando particularmente el dinamismo de los servicios hacia América Latina.
Incertidumbre geopolítica y posibles efectos
No obstante, el mercado observa con atención la evolución de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y sus repercusiones regionales —incluido el cierre operativo del estrecho de Ormuz— podrían generar impactos adicionales en el transporte marítimo y en la economía global si la situación se prolonga.
Según el análisis, cerca de medio millón de TEUs se encuentran actualmente retenidos en el Golfo Pérsico, lo que podría traducirse en oportunidades para los armadores no operadores (NOOs), ya que las líneas navieras podrían requerir capacidad adicional para compensar buques indisponibles, reorganizar servicios o efectuar desvíos y transbordos.
Asimismo, el temor a una eventual reanudación de ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo por parte de los hutíes respaldados por Irán continúa retrasando un retorno a gran escala del tránsito de portacontenedores al Canal de Suez.
De persistir esta situación, las rutas alternativas por el Cabo de Buena Esperanza seguirán absorbiendo capacidad de la flota global. “Los desvíos continuos por el Cabo de Buena Esperanza seguirán respaldando tanto las tarifas de flete como las de fletamento en el futuro previsible”, señala Alphaliner.
Fuerte demanda de Panamax Clásicos
Este segmento ha sido uno de los más activos. Maersk fletó al menos cinco buques de entre 4.250 y 4.350 TEUs por periodos de 36 meses. Dependiendo de la fecha de entrega, las naves más inmediatas alcanzaron tarifas de hasta US$36.750/día, mientras que un buque con entrega prevista para el tercer trimestre de 2027 obtuvo US$25.000/día, todavía considerado un nivel sólido.
El informe subraya que esta ola de contrataciones confirma la “extraordinaria popularidad” de los Panamax Clásicos, que continuará siendo escaso en los próximos meses.
En el subsegmento de mayor manga (wide beam), Maersk también aseguró el buque de 5.033 TEUs, el “RDO Fortune” (en la imagen) por un periodo de 36 meses a una tarifa de US$39.500/día.
Por MundoMaritimo
Mercado de fletamento de portacontenedores continúa fuerte pese a menor actividad estacional
Odfjell anuncia volúmenes estacionalmente más bajos durante el tercer trimestre de 2019
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.