El mercado de fletamento de portacontenedores continúa mostrando una fortaleza notable, con un nivel de actividad particularmente elevado incluso durante un periodo que tradicionalmente suele registrar menor dinamismo debido a las vacaciones del Año Nuevo chino.

De acuerdo con un análisis de Alphaliner, el mercado “continúa funcionando con gran solidez y ha estado muy activo en los últimos días”, con un volumen de acuerdos que resulta llamativo para esta época del año.

Gran parte de las operaciones recientes ha sido protagonizada por fletadores con base en el Atlántico, destacando especialmente la actividad Maersk. La línea naviera se embarcó en una intensa campaña de contratación de capacidad, asegurando o extendiendo contratos para alrededor de una docena de buques.

Entre las unidades fletadas se incluyen un portacontenedores de 7.000 TEUs, un buque de 5.000 TEUs y al menos cinco naves del segmento Panamax Clásico (4.000 y 4.500 TEUs). La mayoría de estos contratos se cerró por periodos de hasta tres años, con tarifas consideradas saludables por el mercado y entregas que en algunos casos se extienden hasta 2027.

Según el informe, “el entusiasmo de Maersk por asegurar capacidad desafía la perspectiva cautelosa del mercado para 2026”, en un contexto en el que las tarifas de transporte marítimo han comenzado a recuperarse.

Alza en fletes spot respalda el mercado

El repunte en las tarifas spot ha contribuido a reforzar la confianza en el mercado de fletamento. El índice de Carga Contenerizada de Shanghái registró un rebote significativo tras seis semanas consecutivas de caídas.

Alphaliner señala que la mayoría de las principales rutas Este-Oeste y Norte-Sur muestran actualmente una tendencia al alza, destacando particularmente el dinamismo de los servicios hacia América Latina.

Incertidumbre geopolítica y posibles efectos

No obstante, el mercado observa con atención la evolución de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y sus repercusiones regionales —incluido el cierre operativo del estrecho de Ormuz— podrían generar impactos adicionales en el transporte marítimo y en la economía global si la situación se prolonga.

Según el análisis, cerca de medio millón de TEUs se encuentran actualmente retenidos en el Golfo Pérsico, lo que podría traducirse en oportunidades para los armadores no operadores (NOOs), ya que las líneas navieras podrían requerir capacidad adicional para compensar buques indisponibles, reorganizar servicios o efectuar desvíos y transbordos.

Asimismo, el temor a una eventual reanudación de ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo por parte de los hutíes respaldados por Irán continúa retrasando un retorno a gran escala del tránsito de portacontenedores al Canal de Suez.

De persistir esta situación, las rutas alternativas por el Cabo de Buena Esperanza seguirán absorbiendo capacidad de la flota global. “Los desvíos continuos por el Cabo de Buena Esperanza seguirán respaldando tanto las tarifas de flete como las de fletamento en el futuro previsible”, señala Alphaliner.

Fuerte demanda de Panamax Clásicos

Este segmento ha sido uno de los más activos. Maersk fletó al menos cinco buques de entre 4.250 y 4.350 TEUs por periodos de 36 meses. Dependiendo de la fecha de entrega, las naves más inmediatas alcanzaron tarifas de hasta US$36.750/día, mientras que un buque con entrega prevista para el tercer trimestre de 2027 obtuvo US$25.000/día, todavía considerado un nivel sólido.

El informe subraya que esta ola de contrataciones confirma la “extraordinaria popularidad” de los Panamax Clásicos, que continuará siendo escaso en los próximos meses.

En el subsegmento de mayor manga (wide beam), Maersk también aseguró el buque de 5.033 TEUs, el “RDO Fortune” (en la imagen) por un periodo de 36 meses a una tarifa de US$39.500/día.

Por MundoMaritimo