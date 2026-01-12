Pese a un nivel de disrupciones e incertidumbres sin precedentes, el mercado de fletamento de portacontenedores mostró una notable solidez durante 2025. De acuerdo con el análisis de Alphaliner, el año pasado fue “el mejor fuera de los años del boom post-Covid para los armadores no operadores (NOOs)”, confirmando la capacidad del segmento para absorber schocks externos y mantener niveles de actividad elevados.
Según Alphaliner, “el mercado está arrancando en la misma nota fuerte, pero seguirá enfrentando un alto número de incertidumbres, algunas de las cuales podrían comprometer su curso positivo”.
El mayor riesgo identificado es el eventual retorno a gran escala de las líneas navieras a la ruta del Canal de Suez y el Mar Rojo, siempre que se consolide la seguridad en la región. Si bien las disrupciones iniciales —como la congestión portuaria y los reajustes de servicios— tienden a impulsar la demanda de capacidad, el impacto a más largo plazo sería negativo. Alphaliner advierte que “distancias de navegación más cortas harían redundante a un número sustancial de buques”, presionando el equilibrio del mercado de fletamento.
A este escenario se suma la persistente incertidumbre política en EE. UU. El informe señala que continuarán las dudas en torno a las políticas comerciales, con “aranceles en curso —y posiblemente cambiantes— sobre los bienes importados a EE. UU.”. Además, el tema de los gravámenes portuarios bajo la Sección 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sigue abierto y “seguramente dará lugar a nuevos enfrentamientos hacia el final del período de ‘pausa’ en noviembre”.
El contexto geopolítico global tampoco ofrece alivio. Alphaliner destaca que existe “un número récord de conflictos abiertos —o latentes— en todo el mundo” que podrían afectar negativamente al transporte marítimo de contenedores. Entre ellos se mencionan la guerra entre Rusia y Ucrania, las crecientes tensiones entre China y Taiwán, una mayor intervención de EE. UU. en América Latina y la persistente inestabilidad en Medio Oriente. Todos estos focos, advierte el análisis, “tienen el potencial de perturbar severamente los mercados marítimos si llegaran a salirse de control”.
No obstante, el panorama no es exclusivamente sombrío. En el lado positivo, los volúmenes de carga podrían volver a sorprender al alza, tal como ocurrió en 2024 y 2025. Según Alphaliner, el crecimiento podría ser especialmente fuerte en las rutas hacia África, el Subcontinente Indio e Intra Asia, y “en menor medida hacia América Latina, donde los intercambios han sido muy dinámicos”. Este comportamiento ayudaría a mitigar los riesgos de sobrecapacidad y a sostener los fletes, que, aunque mostraron una tendencia descendente durante gran parte de 2025, “repuntaron con fuerza en las últimas tres semanas del año”.
En términos de oferta, el ingreso de buques nuevos será relativamente moderado en 2026. Se espera que solo 1,5 millones de TEUs entren al mercado, frente a 2,2 millones de TEUs de 2025. Para los NOOs, este escenario es favorable, ya que “la continua escasez de capacidad disponible en el mercado de fletamento durante 2026, para la mayoría de los tamaños de buques, ayudará a amortiguar cualquier posible deterioro del mercado”. Sin embargo, Alphaliner advierte que las verdaderas dificultades podrían comenzar en 2027 y 2028, cuando ingresen respectivamente 3 millones y 4,4 millones de TEUs de nueva capacidad, lo que representará “una prueba de realidad para el mercado”.
Dentro de los segmentos específicos, la demanda de portacontenedores de gran tamaño- VLCS (7.500-13.000 TEUs)-, sigue siendo particularmente sólida. Alphaliner subraya que “la demanda continúa sin disminuir, con líneas navieras dispuestas a fijar capacidad con mucha anticipación o a asegurar coberturas de fletamento para buques nuevos”. Como ejemplo, ZIM habría extendido los contratos de las naves gemelas “ZIM Norfolk” y “ZIM Xiamen” (9.115 TEU) por 60 meses a US$47.000/dia, con inicio efectivo desde el tercer trimestre de 2027.
Finalmente, el segmento de los Panamax Clásicos (4.000 – 5.299 TEUs) continúa viviendo una auténtica bonanza. Estas naves siguen siendo “una de las clases favoritas de los fletadores”, con una demanda que no se debilitó hacia fines de 2025. Se reportan extensiones de buques de 4.250 TEUs por 36 meses a tarifas del rango bajo-medio de US$30.000/día. Dada la baja disponibilidad de buques en los próximos meses, Alphaliner concluye que “las perspectivas son muy favorables para los NOOs, siempre que la demanda mantenga su impulso actual”.
Por MundoMaritimo
2024 ha sido el mejor año para el mercado de fletamento luego de la pandemia
Rhenus Logistics: boom de e-commerce impulsa el mercado de importaciones brasilero 262% post pandemia
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.