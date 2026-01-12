Pese a un nivel de disrupciones e incertidumbres sin precedentes, el mercado de fletamento de portacontenedores mostró una notable solidez durante 2025. De acuerdo con el análisis de Alphaliner, el año pasado fue “el mejor fuera de los años del boom post-Covid para los armadores no operadores (NOOs)”, confirmando la capacidad del segmento para absorber schocks externos y mantener niveles de actividad elevados.

Según Alphaliner, “el mercado está arrancando en la misma nota fuerte, pero seguirá enfrentando un alto número de incertidumbres, algunas de las cuales podrían comprometer su curso positivo”.

El mayor riesgo identificado es el eventual retorno a gran escala de las líneas navieras a la ruta del Canal de Suez y el Mar Rojo, siempre que se consolide la seguridad en la región. Si bien las disrupciones iniciales —como la congestión portuaria y los reajustes de servicios— tienden a impulsar la demanda de capacidad, el impacto a más largo plazo sería negativo. Alphaliner advierte que “distancias de navegación más cortas harían redundante a un número sustancial de buques”, presionando el equilibrio del mercado de fletamento.

A este escenario se suma la persistente incertidumbre política en EE. UU. El informe señala que continuarán las dudas en torno a las políticas comerciales, con “aranceles en curso —y posiblemente cambiantes— sobre los bienes importados a EE. UU.”. Además, el tema de los gravámenes portuarios bajo la Sección 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sigue abierto y “seguramente dará lugar a nuevos enfrentamientos hacia el final del período de ‘pausa’ en noviembre”.

El contexto geopolítico global tampoco ofrece alivio. Alphaliner destaca que existe “un número récord de conflictos abiertos —o latentes— en todo el mundo” que podrían afectar negativamente al transporte marítimo de contenedores. Entre ellos se mencionan la guerra entre Rusia y Ucrania, las crecientes tensiones entre China y Taiwán, una mayor intervención de EE. UU. en América Latina y la persistente inestabilidad en Medio Oriente. Todos estos focos, advierte el análisis, “tienen el potencial de perturbar severamente los mercados marítimos si llegaran a salirse de control”.

No obstante, el panorama no es exclusivamente sombrío. En el lado positivo, los volúmenes de carga podrían volver a sorprender al alza, tal como ocurrió en 2024 y 2025. Según Alphaliner, el crecimiento podría ser especialmente fuerte en las rutas hacia África, el Subcontinente Indio e Intra Asia, y “en menor medida hacia América Latina, donde los intercambios han sido muy dinámicos”. Este comportamiento ayudaría a mitigar los riesgos de sobrecapacidad y a sostener los fletes, que, aunque mostraron una tendencia descendente durante gran parte de 2025, “repuntaron con fuerza en las últimas tres semanas del año”.

En términos de oferta, el ingreso de buques nuevos será relativamente moderado en 2026. Se espera que solo 1,5 millones de TEUs entren al mercado, frente a 2,2 millones de TEUs de 2025. Para los NOOs, este escenario es favorable, ya que “la continua escasez de capacidad disponible en el mercado de fletamento durante 2026, para la mayoría de los tamaños de buques, ayudará a amortiguar cualquier posible deterioro del mercado”. Sin embargo, Alphaliner advierte que las verdaderas dificultades podrían comenzar en 2027 y 2028, cuando ingresen respectivamente 3 millones y 4,4 millones de TEUs de nueva capacidad, lo que representará “una prueba de realidad para el mercado”.

Dentro de los segmentos específicos, la demanda de portacontenedores de gran tamaño- VLCS (7.500-13.000 TEUs)-, sigue siendo particularmente sólida. Alphaliner subraya que “la demanda continúa sin disminuir, con líneas navieras dispuestas a fijar capacidad con mucha anticipación o a asegurar coberturas de fletamento para buques nuevos”. Como ejemplo, ZIM habría extendido los contratos de las naves gemelas “ZIM Norfolk” y “ZIM Xiamen” (9.115 TEU) por 60 meses a US$47.000/dia, con inicio efectivo desde el tercer trimestre de 2027.

Finalmente, el segmento de los Panamax Clásicos (4.000 – 5.299 TEUs) continúa viviendo una auténtica bonanza. Estas naves siguen siendo “una de las clases favoritas de los fletadores”, con una demanda que no se debilitó hacia fines de 2025. Se reportan extensiones de buques de 4.250 TEUs por 36 meses a tarifas del rango bajo-medio de US$30.000/día. Dada la baja disponibilidad de buques en los próximos meses, Alphaliner concluye que “las perspectivas son muy favorables para los NOOs, siempre que la demanda mantenga su impulso actual”.

Por MundoMaritimo