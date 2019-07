La medición de desempeño portuario está ganando terreno en la administración portuaria contemporánea. Conocer lo que motiva a los usuarios es de vital importancia, por lo que autoridades portuarias están enfocadas en hacer la transición hacia ‘compañías de desarrollo portuario’ y la fundamental definición de estándares para la industria.

MundoMaritimo obtuvo acceso exclusivo al reporte Emerald Insight Maritime Business Review, el cual habla en detalle sobre la importancia de medir el desempeño portuario desde la perspectiva de usuario, para determinar cómo perciben la eficiencia, gobernabilidad y otros parámetros relevantes y, por lo tanto, cómo evaluar los puertos en términos generales.

Clientes y stakeholders

Después de todo, si no fuera por los clientes y los stakeholders, los puertos no tendrían mucho negocio que manejar. Se trata de satisfacer las necesidades de los clientes lo que determina cuánto los puertos cumplen con los estándares de eficiencia y desempeño. Esta falta de reconocimiento respecto de las necesidades de los clientes es lo que ha estado generando una brecha para una medición comprensiva del desempeño portuario.

“Una tipología de elementos que dan forma a las percepciones de los usuarios portuarios ha sido desarrollada con un ojo para capturar las particularidades de los diferentes mercados portuarios. Basado en esta tipología se desarrolló una herramienta para asesorar las perspectivas de los usuarios y así evaluar cualquier puerto. Como la evaluación portuaria es un tema sensible caso a caso, la herramienta provee a las autoridades con la flexibilidad necesaria para hacer un acercamiento a medida. La herramienta ha sido aplicada a un grupo de puertos europeos”, lee el reporte.

¿Parámetros clave?

Para determinar cuáles parámetros clave deben considerarse para la evaluación de perspectiva de usuario, es importante tener en cuenta ciertas preguntas, tales como ¿cómo evalúan a los puertos los usuarios?, ¿qué es lo más importante para ellos en términos de servicios recibidos?, y ¿cómo evalúan el desempeño de los puertos que usan? Pero, ¿qué pasa con la subjetividad de la percepción de cada usuario? Cada uno tiene su propio criterio de evaluación para el desempeño portuario. Además, es importante mencionar que cada mercado portuario tiene sus propias características que necesitan ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, los puertos de pasajeros tienen características muy distintas a los puertos de carga.

Estas diferencias están relacionadas con temas operativos portuarios como los tipos de servicios entregados, las distintas necesidades de manejo que tiene cada tipo de tráfico de carga o pasajero, la importancia del desempeño en operaciones de manejo de carga, la provisión de servicios de valor agregado, por nombrar algunos.

Por lo tanto, podría ser que incluir la perspectiva de usuario resultaría ser un poco más compleja. Un solo juego de preguntas y reglas ciertamente no será suficiente para aplicar de manera uniforme a todos los sectores portuarios, o incluso dentro de una misma área industrial, ya que la ubicación geográfica y la incidencia del clima también serán factores fundamentales a considerar. Pareciera que estandarizar las perspectivas de usuario no será tan fácil, pero no por eso menos importante.

Por MundoMaritimo