Uno de los aspectos que caracteriza a la industria marítimo-portuaria y logística actualmente es la irrupción de la tecnología digital en sus procesos. “Para nadie es un misterio que hay una revolución y que nuestra industria está reaccionando muy lento”, señaló a MundoMarítimo, Matthew Taylor, CEO de Empresas Taylor, luego de participación en el panel ‘El futuro digital de las Americas’ en el marco de la última versión de TOC Americas realizada en Cartagena, Colombia.

El ejecutivo destaca en este plano que en Empresas Taylor “estamos enfocados en llegar a ser una agencia de naves de primera línea en transformación digital en Sudamérica. Internamente, hemos desarrollado sistemas y aplicaciones para el ámbito financiero, operacional y administrativo, tanto para uso de terceros como propio; hace poco migramos a Amazon Web Service; estamos trabajando con la Universidad Técnica Federico Santa María en proyectos de inteligencia artificial y, además, estamos creando el Centro de Estudios Logísticos y Marítimos. En fin, estamos en camino de convertirnos en una agencia de naves 4.0”.

Paralelamente, insiste en la cooperación como una forma de asimilar esta transformación, el ejecutivo diferencia lo ideal de lo que efectivamente ocurre en la realidad. “Muchas cosas de las que se plantean suenan muy inteligentes e interesantes. Sin embargo, hay un supuesto: los distintos agentes de la cadena de abastecimiento colaboran y, la verdad, es que esto no es así. Para que estos sistemas funcionen tienen que estar bien integrados, debe haber coherencia, definiciones de protocolos sobre cómo nos vamos a comunicar (…) mientras esto no exista, estos son solo esfuerzos aislados”, describe.

Igualmente reconoce la urgencia de avanzar ante los nuevos rasgos que empiezan a caracterizar a la demanda de servicios, siendo la inmediatez uno de los más relevantes. “Esos elementos que son muy valorados y son parte de alguna forma del sentir y de las perspectivas del cliente, la industria los tiene que incorporar”, puntualiza. Admite igualmente cierto resguardo que aún posee el transporte marítimo- “no hay mejores formas para transferir”-, pero advierte que hay presiones serias como el aumento de costos, cambios en el patrón de transferencia de carga y el desarrollo de la impresión 3D.

Además, sostiene que el cliente ha incorporado más elementos para tomar decisiones, es más inteligente, busca la optimización, no quiere ver sorpresas y desea pagar un precio justo. En suma, explicó, posee una “expectativa de certidumbre respecto al precio y de ver cuáles son los atributos que le hacen sentido. Por ejemplo, velocidad de transferencia o seguridad de entrega”, ejemplifica.

Pero en este punto acentúa nuevamente la importancia de la simultaneidad de los cambios en toda la cadena de abastecimiento: “Si bien es cierto que los carriers son importantes, las agencias de aduanas y los agentes de nave los son también. La verdad, esto hace sentido cuando se integran todos, de otra forma esto es una mesa coja”, insiste.

Alfabetización digital

Para hacer posible está concatenación, Matthew Taylor resalta la importancia de la asimilación de un lenguaje adecuado y común. Instante donde comienza a ser importante la alfabetización digital: “Lo que vemos es que los clientes se están alfabetizando digitalmente más rápido que las empresas”, advierte.

En este sentido el CEO de Empresas Taylor menciona tres aspectos que se deben trabajar en forma simultánea. "Lo primero es contar con gente capaz de generar desde adentro estos desarrollos” o, por último, explica, que sepa el momento de buscar una solución externa.

“Segundo, necesitas tener dentro de la organización una cultura correcta, que promueva la innovación que muchas veces es una inversión de largo plazo. Si estás buscando resultado de corto plazo esto no es lo que te va a satisfacer más rápido y, bueno, en una industria que está apretada en términos de resultados y en una cultura social que requiere muchos resultados inmediatos es un poco más complejo”, añade.

En tercer lugar, y desde su punto de vista, se requiere de “una capacidad personal, social, comunitaria y de la propia organización de participar adecuadamente y en forma confiada. O sea, ser capaz de generar confianza no solo internamente, sino también con la autoridad portuaria, con la aduana, con los clientes, incluso con la competencia”.

En ese sentido rescata la experiencia de Maersk y el desarrollo de su plataforma digital Tradelens que aglutina a varias navieras que compiten entre sí. “Hay ciertas barreras que existen, pero las empresas tienen que crear esa capacidad de colaborar con todos estos actores”, resalta Mathew Taylor.

“Hay que seguir compitiendo”, sostiene, “pero concurriendo”, matiza. Esto, a partir de la cantidad de nodos que componen la red de comercio. Ejemplifica finalmente con el caso de los contenedores: “Si yo no soy capaz de saber que está pasando en el puerto de origen, al final no me sirve de nada mi sistema porque yo necesito ser capaz de dar información para que se mapee el contenedor. Si yo me voy a contactar con el recibidor, tengo que saber dónde está el buque y se supone que el carrier me está informando, si no lo hace o si no soy capaz de hacerlo entender de que es importante que me de esa información, estoy liquidado”.

