El Presidente Donald Trump, no ha tardado en cambiar el statu quo e inyectar una enorme incertidumbre en todos los aspectos del comercio mundial. Con la polvareda aún lejos de asentarse, no se sabe cuándo terminará el caos ni cómo se verán afectados los mercados de la energía, el transporte marítimo y el abastecimiento de búnker dentro de un mes o un año. En medio de este caos y agitación, la conferencia Maritime Week Americas (MAWA25): “Embracing the future: new horizons for marine Fuels”- llega a Estados Unidos con el objetivo de evaluar cómo los cambios en las políticas estadounidenses afectarán al sector, así como a la transición de la industria marítima hacia un futuro sin emisiones de carbono.

Llewellyn Bankes-Hughes, CEO de ship.energy, fundador y organizador de MAWA25 que se desarrollará entre el 20 y 22 de mayo en Tampa y que contará con la presencia de MundoMaritimo como media partner- afirmó: “Sin duda, las conversaciones en la MWA25 serán más animadas que nunca, ya que los delegados luchan por adaptarse a un orden mundial completamente nuevo. El impacto de toda esta agitación en el transporte marítimo y el abastecimiento de búnker, por no hablar de las economías globales, regionales y nacionales, será la pregunta que se harán todos los que nos acompañen en Tampa. Esperamos que al final del evento tengamos algunas respuestas”.

Debate intenso y discusión franca

Cabe destacar que Maritime Week Americas es siempre el lugar donde se plantean las preguntas clave y se buscan respuestas para la industria del transporte marítimo y abastecimiento de combustible marino. Con un debate intenso y una discusión franca, más de 250 compradores, proveedores y comerciantes de combustible se reunirán en Tampa para una semana que incluye capacitación, la Conferencia Insignia de la MWA25 y, como siempre, un networking imprescindible y de primer nivel.

Durante la MWA25 se analizarán los mercados del transporte marítimo y del combustible en América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe, examinando los mercados tradicionales de combustible y los “nuevos combustibles”, cuya adopción está cobrando impulso rápidamente.

Mercados de Perú y Panamá en el foco

Si bien, de acuerdo con ship.energy, los combustibles marinos tradicionales siguen siendo el pilar en todo el continente americano. La conferencia examinará la calidad y cantidad de los combustibles y analizará en detalle la situación en algunos de los mercados más activos del continente, como Perú y Panamá.

También se analizará como el GNL se ha convertido en un combustible marino convencional a medida que su disponibilidad crece en todo el continente americano, siendo Panamá uno de los nuevos hubs de suministro.

Por otro lado, los biocombustibles también están en rápida expansión, con Brasil y otros países a la cabeza. Si bien el GNL y los biocombustibles parecen destinados a desempeñar un papel clave en el abastecimiento de combustible para buques en el futuro previsible, otros, como el metanol, el amoníaco y el hidrógeno, al parecer no se quedarán atrás.

La opción del shore power

Durante la conferencia también se abordará como cada vez más puertos están empezando a apreciar los beneficios ambientales de disponer energía eléctrica terrestre (shore power) para los buques. Algunos, como Miami, ya evalúan las ventajas de las instalaciones eléctricas, mientras que otros, como Seattle, ya planean exigir el uso de cold ironing para los cruceros que visiten el puerto.

Al mismo tiempo, los puertos canadienses de Montreal y Vancouver se ponen la cabeza con la operación de nuevos transbordadores eléctricos. Paralelamente, se espera que el transbordador eléctrico más grande del mundo comience a operar en la ruta entre Buenos Aires, Argentina, y Colonia, Uruguay, a mediados de 2025.

Desde ship.energy, destacan que, por primera vez, MWA25 incluirá una sesión completa centrada en Jamaica, “una isla decidida a revitalizar e impulsar sus actividades navieras, marítimas y de abastecimiento de combustible”. Además, como siempre, contará con interesantes eventos de networking, diseñados para destacar la nueva sede y garantizar que los delegados aprovechen cada oportunidad para conectar. Mayor información en Agenda MundoMaritimo.

Por MundoMaritimo