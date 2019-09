El cambio de imagen es parte de la estrategia para mostrar a Maersk como una ‘empresa integral de la logística de contenedores’, expone un reporte publicado en el boletín semanal de Alphaliner, al que MundoMarítimo accede en exclusiva.

Se debe recordar que las actividades de transporte marítimo de Maersk se fusionaron el 1 de enero con los servicios de la cadena de suministro de carga del grupo Damco en `Maersk Ocean and Logistics & Services’, a los que se añadieron las actividades en tierra de APM Terminals el 1 de agosto.

Maersk dejó de usar la identificación comercial de 'Maersk Line' a principios de año. En tanto, se espera que la profunda reestructuración económica del grupo de transporte marítimo, puertos y logística estará completamente terminada el 16 de noviembre cuando el nombre de la persona jurídica Maersk Line A/S sea cambiado definitivamente a Maersk A/S.

Cabe destacar los sitios web de Maersk Line y my.maerskline.com ya fueron reemplazados por un servicio online unificado: maersk.com.

En las últimas semanas, la redefinición de la marca también se ha hecho evidente en como los buques que ya han regresado del servicio de diques secos de rutina luciendo solo la palabra 'Maersk' en sus cascos, en lugar de 'Maersk Line'.

Maersk completará también el 16 de noviembre el cambio de imagen de sus filiales comerciales regionales MCC Transport (Asia), Seago Line (Europa) y Sealand (América).

Las tres líneas navieras regionales han estado operando desde octubre del año pasado, ya bajo el concepto de 'Sealand - A Maersk Company’. En tanto, el nombre de las personas jurídicas detrás del cambió señalado de mediados de noviembre será Sealand Asia Pte. Ltd. (ex MCC Transport Singapore Pte. Ltd.) y Sealand Europe A/S (ex Seago Line A/S). La entidad legal detrás de Sealand Americas seguirá siendo Maersk A/S.

Para Alphaliner queda por ver entonces hasta dónde llegará la reconceptualización y el tiempo que tardará en cumplirse. Todavía hay muchas naves, fletadas y de propiedad de la firma que llevan nombres que siguen a las marcas `Seago' o `MCC’ y, para hacer las cosas más complicadas, también se han construido buques para SeaLand que llevan el nombre completo de 'Maersk Line'.

Las tres afiliadas regionales de Sealand utilizan aún el nombre de SeaLand Service, el cual fue adquirido por APM-Maersk en 1999 para fusionarlo con Maersk Line.

Las principales operaciones se comercializaron posteriormente con el nombre de ‘Maersk Sealand’ hasta 2005, cuando se incorporó al recién adquirido P&O Nedlloyd y la naviera pasó a operar bajo el nombre de ‘Maersk Line’. Sin embargo, muchos de los buques de Maersk, que incluyen principalmente naves con pabellón estadounidense, siguen operando para Maersk, pero bajo los nombres de 'Sealand'.

