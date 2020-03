La capacidad de la flota de HMM se incrementó este mes con unos 100.000 TEUs de capacidad fletados, lo que le fueron reasignados nuevamente por parte de Maersk y MSC justo antes que expirase el acuerdo "2M + HMM" en las rutas este-oeste el 31 de marzo.

El acuerdo había estado en vigor desde marzo de 2017 por un plazo de tres años y será reemplazado por la nueva participación de HMM en THE Alliance, que está previsto que comience a fines de marzo.

Maersk y MSC han comenzado la entrega de seis naves de 10.081 TEUs y tres de 13.092 TEUs, que habían subalquilado hace tres años a HMM en el marco del acuerdo "2M + HMM". Como HMM no fue admitido como miembro de pleno derecho en el Acuerdo de Compartición de Buques de 2M que mantienen Maersk y MSC en 2017, HMM no proporcionó buques para los servicios de 2M en la ruta de Asia - Europa y Asia - Costa Este de los EE.UU. en los que, sin embargo, compró espacios. Esto llevó a HMM a redesplegar siete de sus buques de 13.000 TEUs en su servicio de Extremo Oriente - Oriente Medio 'Korea China Middle East Express' (KME) y fletar nueve buques de 10.000 - 13.000 TEUs a Maersk y MSC.

Las nueve naves devueltas por Maersk y MSC serán redesplegadas en los servicios de THE Alliance, a la que se unirá el HMM el 1 de abril. HMM proveerá todos estos buques a cinco conexiones de THE Alliance, de la que pasará a formar parte junto a Hapag-Lloyd, ONE y Yang Ming contribuyendo a otras conexiones de THE Alliance.

Es así como HMM recibirá doce nuevos buques "megamax 24" de 24.000 TEUs entre abril y septiembre del 2020. Estos buques de nueva construcción se desplegarán en el servicio de la ruta Extremo Oriente - Norte de Europa 'FE4', comenzando con el "HMM Algeciras" de 23.964 TEUs, que se espera se incorpore el 25 de abril en el puerto de Qingdao, seguido dos semanas más tarde por el "HMM Oslo" de 23.792 TEUs.

Los buques de 13.000 TEUs se desplegarán en la ruta entre Asia y la costa este de EE.UU., donde HMM proporcionará los buques para el servicio 'EC2'. El "Hyundai Respect" de 13.092 TEUs y el "Hyundai Drive" de 13.154 TEUs están planeados para navegar en el servico 'EC4'. Cabe destacar que los buques gemelos "Hyundai Smart" (ex "Maersk Esmeraldas"), "Hyundai Ambition" (ex "MSC Ambition") y "Hyundai Speed" (ex "Maersk Exeter") de 13.092 TEUs, que HMM tiene alquilado al armador griego Danaos, contarán con depuradores antes de unirse a la flota del servicio "EC2" de THE Alliance.

Los seis buques gemelos de 10.081 TEUs fletados por Zodiac Maritime se desplegarán en el servicio Asia-Pacífico Noroeste 'PN3'. Se les unirá el "HMM promise" de 11.010 TEUs que se desplegará desde Medio cuando el servicio 'PN3' cambie en siete semanas.

El nuevo servicio Asia-Costa Oeste de EE.UU. 'PS8' que será lanzado por THE Alliance será atendido por seis buques gemelos de 8.566 TEUs, con la mayoría de ellos re-desplegados desde el actual servicio autónomo 'PST' de HMM que concluye a fines de marzo.

HMM proveerá las siete naves de 6.350 a 6.765 TEUs para el nuevo servicio del Lejano Oriente y Medio Oriente 'AG3', uno de los tres servicios semanales de la nueva oferta de THE Alliance en esta ruta.

