Maersk y MSC están planeando acuerdos recíprocos de fletamento de espacios en los servicios que conectan la Costa del Golfo de EE.UU. (Houston) y los puertos de México, Panamá, Colombia y Brasil por un período de doce meses, de acuerdo con expedientes de la Comisión Federal Marítima de los Estados Unidos (FMC).

Según Alphaliner se trata de dos servicios que cubren la ruta Golfo de EE.UU.-NCSA-ECSA: Estos son el servicio de Maersk-Hamburg Süd 'UCLA', operado conjuntamente con MSC que lo denomina 'US Gulf-SAEC string 1', y el servicio de MSC 'US Gulf-SAEC String 2', que es operado en conjunto con Hapag-Lloyd y ONE, que los nominan servicios 'GS-1' y 'ANG', respectivamente.

Se espera que estos acuerdos sean implementados sobre los existentes entre Maersk y MSC en ambos servicios.

Los dos acuerdos recíprocos, llamados "MSC/Maersk SAEC space" y el "acuerdo de fletamento de espacios Maersk/MSC UCLA", se complementan en términos de calendario y permiten a Maersk comprar espacios para 2.979 TEUs a MSC en 24 semanas designadas, mientras que MSC adquiere espacios para 1.121 TEUs de Maersk en las 29 semanas complementarias a partir de junio de 2020 hasta junio de 2021. Estos espacios se suman a las asignaciones de TEUs existentes de cada una de las dos navieras en ambos servicios.

Una disposición sobre el peso estipula que la compra de espacio de Maersk se limita a 41.706 toneladas y el de MSC a 15.694 toneladas. Las respectivas asignaciones de espacios reefer están entre las 363 y 137 conexiones.

La razón detrás de este inusual arreglo es desconocida, aunque para Alphaliner se trataría de un programa de gestión de capacidad, posiblemente con un número de saltos en cada uno de los dos servicios. Los otros participantes, Hapag-Lloyd, ONE y Zim, no comunicaron aún sus intenciones.

Detalles de los servicios involucrados:

-'US Gulf-NCSA-ECSA string 1', operado conjuntamente por Hamburg Süd (como UCLA 1) y MSC (como Gulf-SAEC String 1), con Hapag-Lloyd y ZIM tomando espacios. Contempla recaladas en Veracruz, Altamira, Houston, Cristóbal, Cartagena, Suape, Santos, Navegantes, Itapoa, Paranagua, Santos, Río de Janeiro, Salvador, Cartagena, Cristóbal, Vera Cruz en un itinerario que toma siete semanas con siete naves de 5.500 a 6.700 TEUs.

-'US Gulf-NCSA-ECSA string 2', operado conjuntamente por MSC (como 'GulfSAEC String 2'), Hapag-Lloyd (como 'GS-1') y ONE (como 'ANG'), también comercializado por Maersk como 'Gulfex' bajo su marca Sealand Americas y con Hamburg Süd y ZIM ocupando espacios. Contempla recaladas en Veracruz, Altamira, Houston, Nueva Orleans, Cartagena, Suape, Santos, Buenos Aires, Montevideo, Rio Grande do Sul, Navegantes, Santos, Río de Janeiro, Cartagena, Vera Cruz en un itinerario de ocho semanas que dispone de ocho naves de 5.500 a 8.000 TEUs.

Por MundoMarítimo