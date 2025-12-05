Maersk continúa explorando alternativas para diversificar su gama de combustibles de baja emisión mediante pruebas con etanol en un motor de combustible dual diseñado para operar con metanol. Tras un ensayo inicial exitoso, la línea naviera avanzará ahora con una mezcla compuesta por 50% etanol y 50% metanol en una prueba que se realizará a bordo del “Laura Mærsk”.
La primera prueba, realizada entre octubre y noviembre, utilizó una mezcla de 10% etanol y 90% e-metanol, confirmando que el etanol puede integrarse de forma segura y eficaz al combustible sin comprometer el desempeño del motor. Los resultados refuerzan el potencial de ampliar las opciones energéticas en la flota combustible dual metanol de la línea naviera.
“En Maersk creemos que múltiples rutas de combustible serán esenciales para que la industria marítima alcance sus metas climáticas. Eso significa explorar conscientemente distintas opciones y tecnologías”, señaló Emma Mazhari, Head of Energy Markets en Maersk.
El “Laura Mærsk”, primer portacontenedores de combustible dual del mundo diseñado para operar con metanol, fue concebido específicamente para este combustible. Sin embargo, dado que el etanol y el metanol comparten propiedades similares, el ensayo inicial evaluó si una mezcla E10 podía encender y quemar con eficiencia comparable al metanol puro, manteniendo niveles equivalentes de lubricidad y corrosividad.
Los resultados confirmaron que el etanol puede mezclarse con metanol sin comprometer el desempeño del motor, abriendo el camino para mezclas de mayor concentración. Además de la próxima prueba E50, Maersk proyecta realizar un ensayo con etanol al 100%.
Mazhari destacó que el etanol ofrece una vía adicional para la descarbonización: “Posee un mercado establecido, infraestructura existente y un historial probado. Al aumentar gradualmente su proporción, obtenemos información clave sobre el desempeño del motor y el comportamiento de la combustión”.
Sobre el etanol utilizado
El combustible empleado en los ensayos es etanol anhidro, el mismo que se utiliza en mezclas con gasolina en numerosos países. Estados Unidos y Brasil concentran cerca del 80% de la producción global. Su disponibilidad y cadena logística madura lo convierten en un combustible con alto potencial para contribuir a los objetivos climáticos de Maersk.
No obstante, la compañía subraya la importancia de que el tipo de etanol utilizado no genere impactos indirectos, como conversión de suelos, deforestación o competencia con cultivos destinados a alimentación. Actualmente, Maersk evalúa el rol de combustibles de primera generación —como el etanol— en su matriz transicional, bajo criterios estrictos de sostenibilidad, trazabilidad y certificación.
Flota y futuro energético
Para garantizar la adaptabilidad de su flota, Maersk decidió en 2021 que todas sus nuevas órdenes serían buques de combustible dual. Para 2025, la compañía operará 19 naves de este tipo. La gama de combustibles de bajas emisiones de la línea naviera incluye bio- y e-metanol, biodiésel y, a partir de 2027, biometano licuado y LNG como alternativa fósil para buques fletados con motores de combustible dual.
Con este nuevo programa de pruebas, Maersk busca generar conocimiento técnico que permita ampliar la disponibilidad de combustibles escalables para el transporte marítimo y acelerar la transición hacia operaciones más sostenibles.
