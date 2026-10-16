Maersk informó una serie de actualizaciones de sus servicios en América Latina, además de un balance de las condiciones operativas en los principales puertos de la región y las condiciones de los servicios de transporte terrestre. El reporte destaca la continuidad de las conexiones con Asia, Europa y Norteamérica, destacando una nueva recalada en Freeport, además de la estabilidad general de las operaciones portuarias, aunque identifica riesgos asociados a factores meteorológicos, disponibilidad de sitios de atraque y restricciones de calado.
Actualizaciones de servicios navieros
En la conexión entre Asia y la Costa Oeste de Sudamérica (WCSA), Maersk mantiene la configuración semanal introducida en agosto, que enlaza Shanghái y Yokohama con los puertos de Lázaro Cárdenas, Buenaventura y Balboa. El itinerario permite sostener la cobertura directa entre el Lejano Oriente y puertos estratégicos de México, Colombia y Panamá.
En la ruta entre el norte de Europa y la Costa Este de Sudamérica (ECSA), continúa operando la configuración que contempla conexiones directas con Itapoá y acceso a Rio Grande mediante transbordo. En sentido contrario, el servicio conecta Santos, Paranaguá, Buenos Aires, Montevideo e Itapoá con puertos del norte europeo. Paralelamente, el servicio a través del Mediterráneo mantiene recaladas directas en Itajaí, ampliando la cobertura del sur de Brasil.
En las rutas Intra-Américas, el servicio ‘Gulf Ocean Express’ (‘GOEX’) incorporará una nueva recalada en Freeport, Texas, a partir del 21 de octubre. La conexión semanal enlazará Houston, Nueva Orleans y Freeport con Puerto Barrios (Guatemala), Puerto Cortés (Honduras) y Manzanillo (Panamá) en ambos sentidos. La línea naviera complementa esta oferta con transporte terrestre desde y hacia países vecinos, entre ellos El Salvador y Nicaragua.
Respecto de la ECSA, Maersk señaló que la temporada de exportación de frutas del noreste de Brasil continúa intensificándose, por lo que recomendó anticipar las reservas de embarques durante octubre.
En tanto, el servicio ‘ECSA Shuttle’ operará durante el mes con tres buques: “Maersk Jaipur”, “Cape Sorel” y “Okee Mimi”, contemplando tres recaladas en Paranaguá y Santos. Los servicios ‘UCLA’ y ‘CONOSUR’ mantienen sus conexiones con el Caribe, el Golfo de Estados Unidos y la WCSA.
Situación de los principales puertos
En Centroamérica y el Caribe, Maersk reportó actividad estable y un desempeño regular de los terminales. En Puerto Barrios, Santo Tomás de Castilla (Guatemala), Puerto Cortés y Acajutla (EL Salvador) continúan las iniciativas de mejoramiento de infraestructura y gestión de ventanas de atraque, respaldadas por avances en navegación y dragado.
En la ECSA, la mayoría de los buques que arribaron dentro de sus ventanas de atraque registraron esperas de entre cero y seis horas. Sin embargo, Santos e Itapoá enfrentaron presiones temporales relacionadas con congestión de sitios de atraque, ocupación de patios y restricciones operativas.
La línea naviera identificó las condiciones meteorológicas como el principal riesgo regional, especialmente por episodios de niebla, vientos fuertes y oleaje elevado que afectan las maniobras y programación de recaladas. Asimismo, advirtió que el descenso del nivel del río en Manaos incrementa las restricciones de calado, mientras que Montevideo permanece bajo seguimiento debido a las negociaciones laborales en curso.
En la WCSA, los puertos de Guayaquil, Callao, Paita, Arica, Iquique, Valparaíso y San Antonio mantienen sus operaciones, con especial atención a la planificación, administración de patios y coordinación entre terminales.
Transporte terrestre y facilitación comercial
En el ámbito terrestre, Maersk destacó los avances de Centroamérica en la implementación de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana y programas de gestión coordinada de fronteras, orientados a armonizar procedimientos aduaneros y mejorar la visibilidad del transporte transfronterizo.
En Brasil, identificó progresos en la digitalización aduanera y modernización de los sistemas de comercio exterior, mediante la integración documental y simplificación de trámites.
Finalmente, en la WCSA, la linea naviera destacó iniciativas de facilitación aduanera y seguridad logística, particularmente el desarrollo del programa de Operador Económico Autorizado (OEA) en Perú, junto con esfuerzos regionales de armonización de procedimientos y coordinación entre actores de la cadena de suministro.
Por MundoMaritimo
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