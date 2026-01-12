Maersk está explorando un mayor uso de etanol como combustible alternativo para sus buques, con el objetivo de diversificar el suministro de energías limpias y reducir su dependencia de China, actualmente dominante en la producción de metanol verde. El director ejecutivo de Maersk, Vincent Clerc, señaló al Financial Times que una transición energética concentrada en un solo país genera resistencias políticas y estratégicas. “Si todo el beneficio queda solo en China, algunos países se opondrán. Pero si ese beneficio se distribuye de forma más equilibrada, más países apoyarán la transición”, afirmó.
Diversificar el combustible para destrabar la transición
El comentario se produce en un contexto en que el sector marítimo enfrenta crecientes presiones para avanzar en su descarbonización. En octubre, Estados Unidos bloqueó los esfuerzos para alcanzar un acuerdo climático en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI).
En este escenario, los ejecutivos del sector consideran que la relevancia del etanol para los agricultores y grandes grupos agroindustriales de Estados Unidos —importantes bases de apoyo político del presidente Donald Trump— podría ayudar a suavizar la resistencia de Washington a las políticas de descarbonización.
Maersk ya comenzó a probar el etanol como combustible en su buque portacontenedores “Laura Maersk”. Las pruebas se iniciaron en octubre con una mezcla de 10% de etanol y 90% de metanol, para luego pasar a una combinación 50/50 en diciembre. El objetivo final es evaluar la operación con etanol al 100%.
Clerc, quien asumió como CEO en enero de 2023, explicó que el etanol tiene la ventaja de poder escalar rápidamente y sin requerir, por ahora, un sobrecosto verde significativo. No obstante, reconoció que aún existen desafíos en materia de producción y certificación. “Es una industria que hoy presenta sobrecapacidad tanto en Estados Unidos como en Brasil, lo que podría ofrecer una escala inmediata y un impacto positivo en la huella de carbono”, sostuvo.
El factor China y el riesgo de concentración
El desarrollo de combustibles verdes fuera de China ha avanzado lentamente. De hecho, la empresa danesa Ørsted canceló en 2024 un importante proyecto de e-metanol en Suecia. Para Maersk, esta concentración es un riesgo estratégico. “No todos nuestros barcos van a China y no todos pueden depender de energía proveniente de China”, subrayó Clerc.
El máximo ejecutivo añadió que una mayor diversificación en la oferta de combustibles alternativos podría, con el tiempo, ayudar a destrabar el estancamiento en la OMI respecto de las normas climáticas para el transporte marítimo.
Perspectivas del mercado y riesgo de sobrecapacidad
En el plano comercial, el transporte de contenedores ha tenido un año sólido, impulsado por la fortaleza de las exportaciones chinas, que han compensado el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos a numerosos países. Clerc indicó que sigue de cerca los posibles efectos indirectos de estas medidas, aunque por ahora “la fortaleza observada en los mercados no muestra señales de debilitarse”.
Finalmente, Maersk reiteró su advertencia sobre una eventual sobrecapacidad en la flota mundial de portacontenedores, tras las numerosas órdenes de nuevos buques realizadas durante el auge de la pandemia. Clerc estimó que el exceso de oferta podría materializarse en 2026, aunque anticipó que no necesariamente será prolongado ni extremadamente severo, aunque sí podría generar cierta presión en el mercado.
Por MundoMaritimo
