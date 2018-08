A.P. Moller-Maersk e IBM anunciaron la creación de TradeLens, plataforma desarrollada conjuntamente por ambas compañías para aplicar tecnología blockchain a la cadena de suministro global. TradeLens es una solución para el transporte marítimo compatible con blockchain, diseñada para promover un comercio global más eficiente y seguro, que reúne a varios actores para el intercambio de información y que, además, estimula la innovación y la transparencia en toda la industria.

Como parte del programa de adopción temprana de TradeLens, IBM y Maersk también anunciaron que 94 organizaciones están participando activamente o han aceptado participar en la plataforma TradeLens.

El ecosistema TradeLens actualmente incluye:

-Más de 20 operadores de puertos y terminales en todo el mundo, incluidos PSA Singapur, ICTSI, Patrick Terminals, Modern Terminals en Hong Kong, Puerto de Halifax, Puerto de Róterdam, Puerto de Bilbao, PortConnect, PortBase y operadores de terminales Holt Logistics en el Puerto de Filadelfia, se unieron a la red global de APM Terminals para realizar pruebas piloto de la solución. Esto representa aproximadamente 234 puertos marítimos en todo el mundo que han participado activamente en TradeLens.

-Pacific International Lines (PIL) se unió a Maersk Line y Hamburg Süd como transportista mundial de contenedores que participan en la solución.

-Las autoridades aduaneras de Países Bajos, Arabia Saudita, Singapur, Australia y Perú están participando, junto con los agentes de aduanas Ransa y Güler & Dinamik.

-También han aumentado los BCOs con la presencia de Torre Blanca / Camposol y Umit Bisiklet.

-Agentes de transporte de carga, transportistas y compañías logísticas, entre las que se incluyen Agility, CEVA Logistics, DAMCO, Kotahi, PLH Trucking Company, Ancotrans y WorldWide Alliance.

Cadenas de suministro digitales

TradeLens utiliza la tecnología de IBM Blockchain como base para las cadenas de suministro digitales, lo que permite a múltiples socios comerciales colaborar al crear una única vista compartida de una transacción sin comprometer los detalles, la privacidad o la confidencialidad.

Los importadores exportadores, las líneas navieras, los agentes de carga, los operadores de puertos y terminales, el transporte terrestre y las autoridades aduaneras pueden interactuar más eficientemente mediante el acceso en tiempo real a los datos y documentos de envío, incluidos IoT (internet de cosas) y datos de sensores que van desde el control de temperatura hasta el peso del contenedor.

Usando contratos inteligentes de blockchain, TradeLens facilita la colaboración digital entre las partes involucradas en el comercio internacional. El módulo de documentos comerciales, lanzado bajo un programa beta y llamado ClearWay, permite a los importadores / exportadores, agentes aduaneros, terceros de confianza como aduanas, otras agencias gubernamentales y ONGs colaborar en procesos comerciales e intercambios de información entre organizaciones, todo respaldado por una pista de auditoría segura, no rechazable.

Trabajo conjunto

Durante 12 meses, Maersk e IBM trabajaron con docenas de socios del ecosistema para identificar oportunidades, evitar demoras causadas por errores de documentación, retrasos en la información y otros impedimentos. Un ejemplo destacó cómo TradeLens puede reducir el tiempo de tránsito en el transporte de materiales de embalaje a una línea de producción en los Estados Unidos en un 40%.

A través de una mejor visibilidad y medios de comunicación más eficientes, algunos participantes de la cadena de suministro estiman que podrían reducir los pasos para responder preguntas operativas básicas como "¿Dónde está mi contenedor?".

A la fecha, se han capturado más de 154 millones acontecimientos de transporte en la plataforma, incluidos datos como los tiempos de llegada de los buques y el "gate in" de contenedores, y documentos tales como comunicados de aduanas, facturas comerciales y bills of lading (conocimiento de embarque). Esta información está creciendo a un ritmo de cerca de un millón de acontecimientos por día. Tradicionalmente, algunos de estos datos se pueden compartir a través de los sistemas EDI, comúnmente utilizados en la industria de la cadena de suministro, pero estos sistemas son inflexibles, complejos y no pueden compartir datos en tiempo real.

"TradeLens utiliza la tecnología blockchain para crear un estándar industrial para la digitalización segura y la transmisión de documentos de la cadena de suministro en todo el mundo", comentó Peter Levesque, CEO de Modern Terminals.

Nueva fórmula

IBM y Maersk han modificado su modelo de comercialización y ahora entregarán su solución a través de una extensión de su acuerdo de colaboración preexistente en lugar de una empresa conjunta. "Nuestro modelo de colaboración conjunta nos permite abordar mejor la retroalimentación de los participantes del ecosistema, al tiempo que garantiza la interoperabilidad de TradeLens y la protección de datos entre Maersk, IBM y todos los participantes del ecosistema", dijo Mike White, líder de TradeLens para Maersk.

Los debates sobre estándares están en curso con openshipping.org y el trabajo para alinear las API de TradeLens con las normas UN / CEFACT está en progreso. Las API de TradeLens están abiertas y disponibles para el acceso de los desarrolladores y los comentarios de los participantes en la plataforma. Más información sobre TradeLens en: www.tradelens.com

