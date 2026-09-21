Maersk confirmó la orden de 26 portacontenedores con capacidad de 18.600 TEUs, poniendo fin a varios días de trascendidos acerca de un importante programa de construcción de la línea naviera. Los buques estarán equipados con motores de combustible dual capaces de operar con gas natural licuado (GNL) y sus entregas están previstas durante 2029 y 2030.
“Podemos confirmar que Maersk ha ordenado 26 grandes portacontenedores como parte de nuestro programa continuo de renovación de flota”, señaló la compañía a The Maritime Executive. Hasta ahora, sin embargo, la línea naviera no ha publicado un comunicado corporativo específico sobre la operación ni ha identificado los astilleros seleccionados o el valor de los contratos.
En conjunto, los 26 buques representan una capacidad nominal conjunta de 483.600 TEUs. De acuerdo con datos de Alphaliner, Maersk opera actualmente una flota de aproximadamente 4,73 millones de TEUs y, antes de esta confirmación, mantenía alrededor de 1,21 millones de TEUs en su libro de órdenes.
La confirmación permite además precisar las informaciones que circularon previamente en el mercado acerca de los planes de construcción de Maersk. fuentes del ámbito del shipbroking habían señalado que la línea naviera preparaba un programa de alrededor de 40 portacontenedores propulsados por GNL, compuesto por unas 20 unidades de al menos 24.000 TEUs y otras 20 de entre 18.000 y 20.000 TEUs. Ese programa habría agregado aproximadamente 840.000 TEUs al libro de órdenes de la naviera.
Sin embargo, Maersk no ha confirmado ese programa de 40 unidades ni órdenes de portacontenedores de 24.000 TEUs. Lo confirmado hasta ahora corresponde específicamente a los 26 buques de 18.600 TEUs. Splash había informado también que fuentes del sector vinculaban a la compañía con opciones por seis buques adicionales de 18.600 TEUs en el astillero chino New Times Shipbuilding (NTS), aunque Maersk tampoco había confirmado públicamente ese movimiento antes del anuncio de las 26 nuevas órdenes.
El tamaño seleccionado coincide con una serie contratada por Maersk a comienzos de este año. El 9 de febrero, la compañía anunció oficialmente un acuerdo con NTS para construir ocho portacontenedores de 18.600 TEUs (en la imagen), también con entregas previstas para 2029 y 2030. Esas naves tendrán 366 metros de eslora y 58,6 metros de manga y contarán con motores de combustible dual capaces de utilizar combustible convencional o GNL.
Al anunciar aquella orden, Anda Cristescu, Head of Chartering & Newbuilding de Maersk, explicó que la flexibilidad operacional había sido un elemento central en la elección del tamaño de los buques. “Aunque estos buques son de gran tamaño, ofrecen mayor flexibilidad que los mayores buques que se están construyendo actualmente en nuestra industria [+24.000 TEUs]. Esto nos proporciona múltiples opciones de despliegue tanto en nuestra red actual como futura”, afirmó.
En esa oportunidad, Cristescu señaló además que la orden formaba parte del proceso de renovación de la flota y contribuía a mantener su competitividad. Tras aquel pedido de ocho buques, Maersk informó que mantenía 33 buques ordenados, cuatro de ellos programados para incorporarse durante el resto de 2026.
La nueva confirmación amplía significativamente ese programa de construcción, aunque todavía quedan por conocerse elementos relevantes de la operación, particularmente qué astilleros construirán las 26 naves y cómo se distribuirán las órdenes entre ellos.
Por MundoMaritimo
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