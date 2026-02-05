Maersk A/S reportó un desempeño sólido en 2025, con resultados que se ubicaron en el límite superior de su guía financiera anual, impulsados por el crecimiento de volúmenes, una ejecución operativa efectiva y medidas proactivas de control de costos. La compañía destacó avances en todas sus unidades de negocio, en un contexto de mercados inestables y presión sobre las tarifas de flete.
Vincent Clerc, CEO de Maersk, destacó que 2025 fue un año de transformación para las cadenas de suministro y el comercio global. “Entregamos un desempeño sólido y un alto valor para nuestros clientes en un año en el que las cadenas de suministro y el comercio global siguieron transformándose debido a la evolución de la geopolítica”, señaló.
Agregó que “en todas nuestras operaciones, los volúmenes crecieron y la utilización de los activos se mantuvo muy alta”, subrayando que el negocio de Transporte Marítimo estableció “un nuevo referente en confiabilidad”, mientras que Terminales entregó resultados récord y Logistica y Servicios siguió avanzando. Clerc afirmó que el año “destacó la necesidad de fortalecer y modernizar las cadenas de suministro globales y la infraestructura crítica”, reforzando la relevancia de la estrategia del grupo.
Resumen del año
Los ingresos alcanzaron los US$54.000 millones (frente a US$55.500 millones del año anterior), el EBITDA fue de US$9.500 millones (US$12.100 millones) y el EBIT se situó en US$3.500 millones (US$ 6.500 millones), resultados que se ubicaron en el límite superior de la guía financiera.
El negocio de Transporte Marítimo sostuvo una alta utilización de activos y un crecimiento de volúmenes alineado con el mercado (4,9%). Sin embargo, su rentabilidad se vio afectada por menores tarifas de flete, consecuencia de la sobrecapacidad en la oferta. En este contexto, la nueva red Este-Oeste permitió alcanzar una confiabilidad líder en la industria, con más del 90% de arribos a tiempo en promedio, además de generar ahorros superiores a los previstos.
En Logística y Servicios, la compañía continuó invirtiendo y avanzando en su desempeño, con mejoras tanto en rentabilidad como en operaciones. No obstante, reconoció que el segmento “aún no alcanza su máximo potencial” y que su mejora sigue siendo una prioridad estratégica.
Por su parte, Terminales consolidó a Maersk como líder global en operaciones de terminales e infraestructura portuaria crítica. La división aceleró su crecimiento mediante nuevas terminales, modernización de instalaciones y concesiones clave en ubicaciones estratégicas. Sus ingresos aumentaron 20%, impulsados por volúmenes récord, mejores tarifas y mayores ingresos por almacenamiento, lo que sustentó los mejores resultados financieros de su historia.
Dividendos, recompra y reorganización
Considerando los resultados anteriores La Junta Directiva propondrá un dividendo de DKK 480 por acción, equivalente a unos US$1.100 millones, con una tasa de pago del 40%. Además, aprobó un programa de recompra de acciones por hasta DKK 6.300 millones (US$ 1.000 millones) en 12 meses.
En materia de costos, Maersk reducirá US$180 millones anuales en gastos corporativos, impactando cerca de 1.000 puestos.
Por otra parte, la reagrupación de los productos de Logística y Servicios en tres subsegmentos —Logística Terrestre (Landside), Forwarding y Soluciones Logísticas (Solutions)— busca reflejar la segmentación de la industria y fortalecer la creación de valor para los clientes.
La guía financiera para 2026 se basa en un crecimiento del mercado global de contenedores de entre 2% y 4%, considerando la sobrecapacidad de la industria y una reapertura gradual del y tránsito a través del Mar Rojo. El EBITDA proyectado se ubica entre US$4.500 y US$7.000 millones; el EBIT en US$-1.500 millones y US$1.000 millones el flujo de caja libre se proyecta en una cifra igual o mayor de US$3.000 millones; el Capex 2025-2026, se proyecta entre 10.000 y 11.000.
Por MundoMaritimo
