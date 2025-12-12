Maersk en su última actualización de la situación marítima en las Américas, anunció la reanudación de recaladas y estabilidad en servicios desde Norteamérica e Intra-América hacia ECSA. En La USEC, señaló que las recaladas semanales con destino a Río de Janeiro se reanudarán a partir del “Maersk Monte Alegre” v.549S, cuyo arribo a Filadelfia está previsto para el 4 de diciembre.

En tanto, indicó que el servicio ‘Tango’ continúa siendo uno de los más estables del mercado y que actualmente no tiene restricciones y que las reservas están disponibles.

En el Golfo de Estados Unidos, Maersk señala que “la fiabilidad ha mejorado y que las operaciones se mantienen estables”, con ambos servicios totalmente abiertos para carga.

Ajustes en el servicio ‘Tango’ y nuevo itinerario shuttle

Desde la Costa Este de Sudamerica (ECSA) hacia Norteamérica y el Caribe, la línea naviera extendió la suspensión de las recaladas en Norfolk, Virgina. “La carga se gestionará a través de transbordo en Cartagena”, indicó Maersk. Además, Río de Janeiro retomará la recepción de un arribo semanal a partir de la recalada del “Monte Azul”, v.551N, con ETA el 29 de diciembre.

En paralelo, se implementó una nueva configuración para el servicio shuttle ECSA, que desde noviembre opera cada dos semanas con el itinerario Paranaguá - Santos (DP World) - Manzanillo (Panamá). Esta modificación “mejora la conectividad con el Caribe, los Estados Unidos y la costa oeste de Sudamérica” y ofrece mayor flexibilidad para envíos tanto regionales como intercontinentales, destacó Maersk

Puertos de la ECSA siguen bajo presión

La línea naviera advierte que las terminales de la ECSA “siguen enfrentándose a la presión operativa”. Santos muestra una mejora en desempeño en los atraques, con tiempos de espera mínimos dentro de ventana y una utilización equilibrada del patio.

No obstante, Paranaguá e Itapoá mantienen alta presión en patio, con congestión ocasional y mayores tiempos de espera para naves fuera de ventana. El mal tiempo continúa afectando operaciones e itinerarios.

Montevideo presenta una recuperación gradual, mientras que Río Grande “ha empezado a atender a los buques a tiempo y la presión en el patio de contenedores está disminuyendo”.

Buenos Aires persiste con limitaciones operativas y la temporada de cruceros podría generar retrasos adicionales en los canales.

Desempeño desigual en WCSA

En la Costa Oeste de Sudamérica (WCSA), el desempeño sigue siendo “desigual”. Terminales como Callao y Guayaquil están bajo vigilancia debido a la congestión y medidas operativas adicionales.

En la región CAC (Caribe, Centroamérica y Panamá), las condiciones se mantienen estables. Maersk destaca que Panamá y Cartagena “mantienen operaciones fluidas”, aunque pueden darse pequeños retrasos para naves fuera de ventana.

Transporte terrestre

En Centroamérica, los Andes y el Caribe, la compañía recordó la reciente emisión de una guía con “los pesos aproximados de los equipos para el transporte terrestre” en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, como referencia para planificación y cumplimiento normativo.

El flujo de importación de vehículos en Honduras continúa estable, con un incremento hacia fin de año en Puerto Cortés. Maersk subraya que “la coordinación oportuna de los movimientos terrestres es esencial para evitar la congestión”.

Por último, en Panamá, los aumentos estacionales de volumen podrían generar congestión en terminales de transbordo. Las soluciones multimodales por vía terrestre ayudan a “mantener el flujo y reducir el tiempo de tránsito de la carga” con destino a Centroamérica.

