El transporte marítimo a nivel global continúa mostrando señales de expansión pese a las tensiones políticas y comerciales de los últimos años. Sin embargo, las limitaciones de infraestructura en puertos y conexiones terrestres están generando nuevos desafíos para las cadenas logísticas. Así lo señaló Vincent Clerc, CEO de Maersk, quien advirtió que los cuellos de botella podrían volverse cada vez más frecuentes ante el crecimiento sostenido de los volúmenes de carga.
En entrevista con Bloomberg TV, el ejecutivo explicó que, contrariamente a las expectativas de una desaceleración de la globalización, la integración económica internacional ha seguido aumentando durante la última década. “Durante aproximadamente diez años ha existido la expectativa de que la globalización había alcanzado su punto máximo y que veríamos una desglobalización o una desaceleración. Sin embargo, lo que realmente ha ocurrido es un aumento continuo de la globalización y de la integración de la economía mundial”, afirmó.
Infraestructura frente al crecimiento del comercio
Clerc sostuvo que las inversiones en infraestructura terrestre no han avanzado al ritmo necesario para responder al incremento de los flujos comerciales. Esta situación está llevando a la industria del transporte marítimo de contenedores a acercarse a los límites de capacidad de las instalaciones y conexiones logísticas existentes.
“Estamos comenzando a ver que nos acercamos a los límites de lo que la infraestructura actual puede soportar”, señaló. En ese sentido, advirtió que los cuellos de botella podrían presentarse de manera intermitente, aunque con una frecuencia creciente durante los próximos años.
Estas restricciones también están influyendo en el comportamiento del mercado de transporte marítimo. Según Clerc, Maersk observó una importante estabilidad en la demanda y las tarifas de flete durante el tercer trimestre de 2026, favorecida en parte por las limitaciones operacionales que absorben capacidad disponible.
El ejecutivo indicó que esta tendencia se ha mantenido durante el cuarto trimestre, impulsada por una demanda sostenida de bienes, particularmente asociada a inversiones en electrificación e inteligencia artificial (IA), con origen en Asia y destino a distintos mercados internacionales.
Por MundoMaritimo
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