Hemos aprendido extensamente sobre los desafíos que ha enfrentado la industria marítima y logística, combatiendo el fantasma del COVID en una cadena de suministro que está enfrentando la peor tormenta que haya azotado al mundo entero de manera simultánea. Pero, ¿qué pasa con los puertos? ¿Cómo están ellos lidiando con la congestión en los terminales?, ¿qué tan avanzados están en la aceleración de la digitalización?, ¿están incorporando políticas ‘verdes’ y soluciones tecnológicas? Todas estas preguntas y más pueden ser contestadas en el próximo webinar “Los retos para puertos y avances previstas en América Latina y en el Caribe”, organizado conjuntamente por la Asociación Internacional de Puertos y Bahías y el Comité Interamericano de Puertos de la OEA, al cual MundoMaritimo ha sido invitado para apoyar esta iniciativa.

El webinar “reunirá a los principales stakeholders del sector portuario de Latinoamérica y el Caribe para discutir sobre temas estratégicos como colaboración e intercambio de datos, riesgos y resiliencia además de clima y energía. A través de la presentación de casos de estudio, tomadores de decisiones de alto nivel presentarán exitosas prácticas y ofrecerán un acercamiento integrado para formular acciones estratégicas para un desarrollo portuario holístico”, lee la invitación enviada por los organizadores.

Temas y presentadores

Los temas a discutir considerarán cambio climático: ¿cuáles son las estrategias correctas para avanzar hacia la descarbonización en los puertos y para dirigir a los puertos hacia fuentes de energía sostenibles?; uso compartido e intercambio de datos: ¿cómo vamos a acelerar la digitalización de procesos en los puertos?; y riesgo y resiliencia – ¿cuáles son las mejores medidas preventivas a corto y a mediano plazo para puertos para responder a las crisis futuras?

Estos contingentes y relevantes temáticas serán presentadas a través de casos de estudio por parte de líderes portuarios de alto nivel, quienes compartirán las mejores prácticas, aprendizajes y acciones recomendadas. Entre los relatores presentes se encontrarán Jorge Durán, Chief of the Secretariat, Inter-American Committee on Ports (CIP); Santiago Garcia-Milà, IAPH President and Deputy General Manager, Port of Barcelona; Tessa Major, IAPH Vice President, America, Central and South Region and Director International Business & Innovation at Porto do Açu; Dwain Powell, Head, Port Community Systems, Port Authority of Jamaica; además de un representante senior de la Autoridad Portuaria Nacional APN del Perú.

Este webinar es parte de una serie de exitosas entregas de la AIPB dedicados a Europa, Asia, India y África, donde los mismos temas fueron puestos sobre la palestra, generando un interesante debate. La sesión se llevará a cabo el jueves 11 de febrero de 11:00 a 12:30 EST. Asistencia es gratuita previa inscripción aquí.

Por MundoMaritimo