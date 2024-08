En parte como respuesta a las preocupaciones sobre el uso continuo de la garantía de avería gruesa, el Comité Marítimo Internacional (CMI) publicó recientemente un nuevo formulario de garantía de avería gruesa diseñado para simplificar el proceso. Así, en caso de siniestros recientes como el del “Maersk Frankfurt”, los intereses de la carga ahora tienen que proporcionar solo una garantía de avería gruesa, en lugar de una fianza y una garantía de avería gruesa si la carga está asegurada, según un artículo publicado por Baltic Exchange.

La fianza y la garantía de avería gruesa anteriores y la nueva garantía de avería gruesa son contratos entre el propietario de la carga y el armador y entre el asegurador de la carga y el armador. No existe un formulario prescrito, aunque la mayoría de los peritos utilizan formularios similares. Los liquidadores siempre afirman que no se aceptarán modificaciones a los formularios, pero la realidad es que los términos de la fianza y la garantía están abiertos a negociación y en el pasado se ha convencido a los propietarios de eliminar ciertas disposiciones.

De acuerdo con el artículo el único cambio significativo con el cambio de formulario es que las aseguradoras que firman la garantía de avería gruesa ahora confirman que los propietarios de la carga ya no tienen que proporcionar una fianza por avería gruesa.

Tres aspectos clave

En lo que respecta a los términos, el formulario contiene tres términos que las aseguradoras deben considerar antes de firmarlos.

El primero es un compromiso por parte de las aseguradoras de realizar el pago a cuenta sin perjuicio de sus derechos a disputar el monto en la liquidación final. De acuerdo con el artículo, esta es una cláusula indeseable. Esto porque señala que, si el liquidador de avería gruesa afirma que se debe un monto por un interés de carga, el asegurador debe pagarlo. Sin embargo, el compromiso se ve diluido en cierta medida por el hecho de que la contribución debe ser “debida y legalmente debida”.

La segunda cuestión es que se acuerda que la prescripción o limitación temporal solo comienza a correr una vez que se ha emitido el ajuste de avería gruesa. Esto significa que, en un siniestro extremadamente complicado, el período de prescripción según la ley aplicable solo comienza una vez que se emite el ajuste final y no cuando se entrega la carga al propietario de la carga.

La tercera es que se confirma que la garantía no afecta a los recursos o defensas de las partes en su aventura marítima común que surjan del contrato de transporte. Según el artículo, por sí sola, esta disposición no logra nada, simplemente, porque las partes tienen derechos o no los tienen y no hay necesidad de ello. Afirmar que una parte tiene derechos no crea nuevos derechos y el hecho de no hacerlos valer no implica una renuncia a ellos.

Finalmente, en el artículo se señala que, sin duda, los propietarios de carga acogerán con agrado el hecho de que ya no tengan que firmar una fianza de avería gruesa. Sin embargo, la posición de los aseguradores de cargas no ha cambiado con la introducción del nuevo formulario. En tanto, los aseguradores de cargas se encuentran en la misma posición que antes de la introducción del nuevo formulario, por lo que la avería gruesa seguirá sigue siendo una costosa espina en el costado de los aseguradores.

Por MundoMaritimo