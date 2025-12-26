La expansión sostenida de la flota mundial de portacontenedores ha forzado a los puertos a transformar su infraestructura y capacidad operativa. En paralelo al aumento del tamaño y número de buques, los 20 principales puertos del mundo casi cuadruplicaron su volumen conjunto en los últimos 25 años: pasaron de alrededor de 110 millones de TEUs a más de 415 millones de TEUs anuales, un crecimiento de 3,88 veces. No obstante, este avance agregado esconde evoluciones muy distintas a nivel individual, reporta Alphaliner.
A comienzos de los años 2000, los puertos europeos tenían una presencia dominante en el ranking. Seis terminales —Róterdam, Hamburgo, Amberes, Felixstowe y Bremerhaven en el norte de Europa, junto con Gioia Tauro en el Mediterráneo— concentraban entonces el 20,8% de la movilización total de contenedores del Top 20. Hoy, ese protagonismo se ha reducido drásticamente: solo Róterdam y Amberes permanecen en la lista, con una cuota combinada de apenas 6,45%. La evolución refleja cómo Europa perdió peso relativo frente a otras regiones que crecieron a mayor velocidad.
En Norteamérica se observa una dinámica similar. En el año 2000, el complejo Los Ángeles/Long Beach (LA/LB) era el principal gateway del hemisferio occidental, con 9,5 millones de TEUs y el tercer lugar a nivel mundial. Aunque su volumen se más que duplicó hasta cerca de 19,9 millones de TEUs, el complejo cayó al noveno puesto en 2024. Como subraya Alphaliner, “los puertos norteamericanos no han ‘fallado’, simplemente no escalaron al ritmo vertical observado en Asia”. La comparación es elocuente: mientras LA/LB creció un 110% en el período, Shanghái expandió su actividad en más de un 800%.
Las transformaciones más profundas se produjeron precisamente en Asia. En 2000, Shanghái era un actor de segundo orden, con apenas 5,6 millones de TEUs. Dos décadas y media después, el puerto rompió todos los récords al superar la barrera de los 50 millones de TEUs, alcanzando 51,5 millones en 2024, consolidándose como el mayor puerto de contenedores del mundo.
El contraste lo ofrece Hong Kong, que a comienzos de siglo lideraba el ranking global con 18,1 millones de TEU. Para 2024, su volumen se redujo a 13,6 millones de TEUs, en un declive explicado en gran medida por la “canibalización” ejercida por nuevos puertos del sur de China, como Shenzhen y Guangzhou, que captaron flujos y servicios.
En el Sudeste Asiático, Singapur logró sostener su posición como gran hub de transbordo global. Durante todo el período analizado se mantuvo entre los dos primeros puestos del ranking y en 2024 alcanzó el hito de los 40 millones de TEUs, reafirmando su rol estratégico en las cadenas logísticas internacionales.
Finalmente, los últimos años también han incorporado nuevos actores al Top 20. Destaca el ingreso del primer puerto africano en el ranking, Tanger Med. Posicionado como hub clave para atender destinos del Mediterráneo, el puerto marroquí se vio favorecido por desvíos asociados a la ruta del Cabo de Buena Esperanza (CoGH). En 2024, Tanger Med se ubicó en el puesto 17, con un movimiento de 10,2 millones de TEUs, reflejando el surgimiento de nuevos polos logísticos fuera de los mercados tradicionales.
Por MundoMaritimo
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.