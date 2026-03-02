El aumento sostenido de los volúmenes de carga por vía terrestre, marítima y aérea, junto con la expansión del e-commerce y mayores exigencias de entrega, está llevando a las compañías a revisar sus estrategias de almacenamiento y distribución. Según un análisis Shipping and Freight Resource, la incorporación de la logística de terceros (3PL) se consolida como una alternativa para ampliar operaciones sin incrementar estructuras internas.
El modelo 3PL permite a las compañías externalizar funciones como almacenamiento, preparación de órdenes y distribución, delegando estos procesos a operadores especializados mientras concentran sus recursos en áreas comerciales y de desarrollo de producto.
Uno de los elementos centrales del esquema es el uso de infraestructura diseñada específicamente para operaciones logísticas. A diferencia de bodegas adaptadas de forma progresiva para uso interno, los centros de cumplimiento de 3PL son planificados para optimizar el flujo de inventario. Estos recintos suelen ubicarse en corredores logísticos con acceso a autopistas y rutas de carga aérea, lo que facilita el movimiento de mercancías de alto volumen y tiempos acotados.
La tecnología cumple un rol relevante en este entorno. Sistemas de visibilidad de inventario en tiempo real, escaneo por códigos de barras e integraciones informáticas permiten mantener trazabilidad y consistencia en los ciclos de preparación y despacho de pedidos. A ello se suma personal capacitado que opera bajo procesos estandarizados.
Otro factor señalado es la capacidad de adaptación ante variaciones en la demanda. Promociones, estacionalidad o lanzamientos de productos pueden generar incrementos abruptos en los volúmenes, lo que tensiona infraestructuras fijas. Bajo el modelo 3PL, “los negocios amplían su actividad durante los periodos de mayor demanda y regresan a un ritmo estable después”, apuntan desde Shipping and Freight Resource.
Esta elasticidad también abarca conocimiento especializado en procesos, cumplimiento normativo y mejora continua, aspectos que inciden en el desempeño de la cadena logística.
El análisis también señala que “cuando el inventario se almacena en un centro logístico central, las compañías pueden cubrir una gran parte de Estados Unidos con tiempos de tránsito más cortos y plazos de entrega más predecibles”, impactando los costos de transporte, variables que inciden directamente en la experiencia del cliente final.
En un escenario de mayores volúmenes de carga y exigencias de rapidez, la logística de terceros se posiciona como una herramienta para estructurar operaciones de almacenamiento escalables, combinando infraestructura especializada, flexibilidad operativa y alcance de distribución.
Por MundoMaritimo
Maersk lanza su mirada a tierra para concretar adquisiciones en el área logística
Trabajadores de puerto de Arica continúan en búsqueda de apoyo para que negociación con ASP-B se mantenga en plano comercial
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.