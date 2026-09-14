Las líneas navieras están intensificando los ajustes de capacidad de cara a la celebración de la Golden Week (Semana Dorada) en China, en momentos en que los mercados de fletes muestran comportamientos divergentes entre las principales rutas marítimas. De acuerdo con Drewry, entre las semanas 38 y 42—del 14 de septiembre al 18 de octubre— se esperan 79 cancelaciones de itinerarios (blank sailings) de un total de 721 zarpes programados en las principales rutas Este-Oeste.
La cifra representa una tasa de cancelación del 11%, por lo que el 89% de los zarpes previstos todavía se realizaría según lo programado. Los blank sailings se concentran principalmente en la ruta Transpacífico en dirección este, que reúne el 52% del total, seguido por las rutas Asia–Norte de Europa/Mediterráneo, con un 33%, y el Transatlántico, con un 15%.
El incremento de los ajustes anunciados durante los últimos días resulta particularmente significativo. Drewry indicó que las cancelaciones de itinerarios anunciadas para las semanas 38 a 41 aumentaron casi un 56% en apenas una semana, pasando de 39 a 70.
La consultora advirtió, además, que podrían producirse nuevas cancelaciones en las rutas vinculadas con China antes del periodo festivo. “Aunque el nivel actual de cancelaciones de itinerarios sigue siendo manejable, el fuerte aumento de los anuncios apunta a una fase más activa de gestión de capacidad de cara a la Semana dorada”, señaló Drewry.
Este desarrollo se produce en un escenario de evolución dispar de los fletes. Al 10 de septiembre, el Drewry World Container Index (WCI) se situó en US$4.476/FEU, manteniéndose prácticamente estable respecto de la semana anterior. Sin embargo, las tarifas del Transpacífico y del Transatlántico aumentaron un 2%, mientras que las correspondientes a Asia–Europa/Mediterráneo retrocedieron un 3%.
En este contexto, el cierre de fábricas durante la Semana Dorada y, especialmente, la velocidad con que se recupere la demanda posteriormente serán factores relevantes para determinar el equilibrio entre capacidad disponible y tarifas de transporte en las principales rutas. “Cómo ajusten las líneas navieras sus servicios una vez que las fábricas cierren y cuán rápido se recupere posteriormente la demanda podría influir en el equilibrio entre los espacios disponibles y las tarifas de flete en las principales rutas”, proyecta Drewry.
La evolución de las próximas semanas permitirá determinar hasta qué punto las líneas navieras profundizarán sus ajustes de capacidad. Drewry anticipó que seguirá evaluando cómo las modificaciones de la demanda asociadas a la Semana Dorada y nuevos cambios en la oferta de capacidad repercuten sobre las tarifas de flete, el espacio disponible y la confiabilidad de los itinerarios en las principales rutas.
Por MundoMaritimo
Líneas navieras incrementan cancelaciones de itinerarios y proyectan "un segundo semestre desafiante"
Líneas navieras aplicarán 45 cancelaciones de itinerarios entre el 31 de agosto y el 4 de octubre
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