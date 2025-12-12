Señales de optimismo, pero también una advertencia sobre la fragilidad del actual escenario de la industria marítima deja el último informe de Judah Levine, director de Investigación de Freightos. Según explica, la liberación de tripulantes retenidos por los hutíes y el anuncio de CMA CGM de retomar algunos tránsitos escoltados a través del Canal de Suez muestran avances. Sin embargo, advierte que “ninguno de estos desarrollos hace inminente un regreso al Mar Rojo”, y que un retorno completo aún podría estar muy distante. Pero cuando ocurra, advierte, liberará una ola de capacidad hacia un mercado ya presionado por el exceso de oferta.
En paralelo, describe que las tarifas spot en el Transpacífico continúa en una montaña rusa dictada por ajustes de capacidad y aumentos generales de tarifas (GRIs). Tras tocar mínimos de unos US$1.400/FEU en octubre, los esfuerzos de las líneas navieras lograron impulsos temporales: “Pudieron elevar las tarifas a la Costa Oeste de EE. UU. (USWC) a mediados de octubre y nuevamente a inicios de noviembre”, alcanzando unos US$3.000/FEU antes de caer nuevamente a US$1.700/FEU a fin de mes.
Pese a volúmenes proyectados como los más bajos del año, diciembre comenzó con un nuevo repunte: las tarifas a la USWC subieron 22% la semana pasada hasta los US$2.100/FEU. Levine destaca una estrategia distinta: “Algunas líneas navieras están introduciendo aumentos pequeños e incrementales de forma semanal, esperando que el mercado acepte aumentos menores con más facilidad que alzas bruscas”. Este patrón se reflejó en nuevas alzas diarias a US$2.200/FEU para la USWC y más de US$3.000/FEU hacia la Costa Este de EE. UU. (USEC), aunque persiste el escepticismo respecto de su permanencia.
Perspectivas de la demanda
Las perspectivas de demanda también están divididas. Algunos anticipan un ciclo de reposición en EE. UU., pero otros prevén un escenario más débil. La Federación Nacional de Retail de EE. UU. (NRF) proyecta que “las expectativas de impactos negativos de la guerra comercial en el comportamiento del consumidor resultarán en caídas de volumen de importación de dos dígitos interanuales hasta abril del próximo año”. La guerra comercial, además, generó anticipos de carga que hoy contribuyen a volúmenes más bajos y comparaciones interanuales negativas para el primer trimestre de 2026.
En Europa, el cuadro es más estable: las importaciones han sido “más fuertes y consistentes que las de Norteamérica”. Los volúmenes totales cayeron 2% mes a mes en octubre, pero aún están 1% por encima de un año atrás, aunque la movilización de contenedores en la ruta Asia–Europa retrocedió 3% interanual por primera vez desde febrero. Con la temporada baja ya instalada, las navieras han tenido más éxito manteniendo las tarifas en esas rutas que en el Transpacífico, apoyadas por cancelaciones de itinerarios (blank sailings) más agresivas en un periodo clave de negociaciones contractuales.
Los GRIs desde mediados de octubre han elevado las tarifas Asia–Europa un 40% hasta los US$2.463/FEU, estables desde fines de noviembre. Hacia el Mediterráneo, los niveles subieron 56% hasta US$3.366/FEU, incluyendo un aumento de US%500/FEU a comienzos de diciembre. Algunas líneas navieras ya apuntan a nuevas alzas a mediados de mes, con aspiraciones de US$3.500/FEU a norte de Europa y de US$4.200/FEU o más para el Mediterráneo.
Carga aérea
Para el mercado de carga aérea, en plena recta final de su temporada alta, muestra otra dinámica. El Freightos Air Index revela fortaleza en la demanda en la ruta Transpacífico: “las tarifas China – EE. UU. pasaron de US$5,30/kg en octubre a más de US$7,50/kg, por encima del peak del año pasado”. En Asia- Europa, aunque la demanda también es sólida, el desvío de capacidad desde el Transpacífico ha evitado grandes saltos: China–Europa cayó 12% la última semana hasta US$3,64/kg, en línea con 2023.
La política regulatoria también empieza a influir. La UE y el Reino Unido avanzan hacia el cierre de sus regímenes de minimis, mientras algunos países introducirán cargos de manejo incluso antes de los cambios formales. En EE. UU., la eliminación del minimis redujo inicialmente los volúmenes de e-commerce aéreo China–EE. UU., pero “gran parte de esa demanda ha regresado” tras la adaptación de las plataformas a las nuevas normativas.
Por MundoMaritimo
