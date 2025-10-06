El mercado de transporte marítimo de contenedores sigue atravesando un periodo de alta inestabilidad. El Drewry World Container Index (WCI) cayó un 5% hasta los US$1.669/FEU, marcando la decimosexta semana consecutiva de descenso y ubicándose en su nivel más bajo desde enero de 2024. Las tarifas spot desde Shanghái a Los Ángeles disminuyeron un 5% hasta los US$2.196/FEU, mientras que las de Shanghái a Nueva York cayeron un 2% hasta los US$3.200/FEU.
Datos de Xeneta confirman la tendencia. Al 2 de octubre de 2025, las tarifas spot promedio desde el Lejano Oriente a la Costa Oeste de EE. UU. se ubicaron en US$1.681/FEU, y hacia la Costa Este en US$2.638/FEU. El analista jefe de la consultora, Peter Sand, señala que “las tarifas promedio en el comercio Transpacífico están ahora por debajo de los niveles de finales de agosto, con el inesperado peak de septiembre ya más que eliminado”.
Advierte además que “el repunte de tarifas de septiembre debería recordar que los mercados siguen siendo volátiles. Los fletes continuarán su descenso constante durante el resto de 2025, pero siempre hay potencial para sorpresas en el camino”.
El ajuste estacional, especialmente debido a la Semana Dorada en China, ha influido en la oferta. Según Drewry, las líneas navieras han incrementado las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) y reducido su capacidad para alinearse con la demanda decreciente, anticipando la paralización de fábricas durante ocho días desde el 1 de octubre. Esto se tradujo en una presión adicional a la baja sobre las tarifas spot.
Más allá de los factores estacionales
Sin embargo, la dinámica del mercado no solo responde a factores estacionales. La proyección de VesselsValue indica que el crecimiento de la demanda de carga contenerizada medida en TEU/millas será moderado: solo 2,4% en 2025, seguido de un promedio de 3% anual entre 2026 y 2028.
Mientras tanto, la flota mundial seguirá expandiéndose a ritmos superiores a la demanda, con un crecimiento promedio esperado de 8,7% entre 2025 y 2028, lo que anticipa un desequilibrio estructural de oferta y demanda. El fuerte ritmo de las órdenes de construcción de capacidad, que alcanzan alrededor de 3,3 millones de TEUs en 2025 y un total estimado de 10 millones de TEUs entrando al océano en los próximos años, sugiere un excedente de capacidad futuro, sin importar los requerimientos impulsados por las condiciones geopolíticas, como, por ejemplo, la crisis del Mar Rojo.
En paralelo, la situación en Estados Unidos añade presión adicional. Según, el analista de la industria marítima, portuaria y logística, Jon Monroe, “la demanda en EE. UU. es débil y cada vez más débil. Los aranceles ya no son solo un tema de política, se sienten directamente en los bolsillos de los consumidores”.
Es más, Monroe describe un escenario de cautela entre importadores: “muchas compañías estadounidenses están reduciendo pedidos o cancelándolos, especialmente de bienes no esenciales. Algunos grandes importadores han dejado de realizar nuevas órdenes en Asia hasta tener más claridad”.
Según destaca, las tarifas spot en la ruta Lejano Oriente - Costa Oeste de EE. UU. se acercan al umbral psicológico de US$1.000/FEU, un nivel no visto desde anteriores recesiones del sector. Monroe añade que “las tarifas spot, que alguna vez superaron los US$20.000/FEU durante el auge de la pandemia, ahora apenas cubren los costos operativos para muchas líneas navieras”.
A todo esto, se suman los inclementes factores geopolíticos: Peter Sand advierte que “China ha aprobado legislación que le permite tomar contramedidas contra cualquier nación que considere que actúa en contra de sus intereses comerciales nacionales” y señala que, con esto, “las luces aún están en rojo en el tablero geopolítico, por lo que sería imprudente pensar que no hay potencial para más problemas de cara a 2026”.
En suma, la combinación de flota creciente, demanda moderada, ajustes estacionales y factores geopolíticos sitúa al mercado de contenedores ante un escenario de tarifas en descenso e inestabilidad persistente. En este contexto las líneas navieras enfrentan un doble desafío: mantener rentabilidad en un contexto de exceso de capacidad proyectado y adaptarse a un entorno de consumo global más cauteloso, en especial en Estados Unidos.
