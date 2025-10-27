En el marco de TOC Américas 2025, Eduardo Hurst, gerente de Ventas de las Divisiones Marítima y Portuaria de Liebherr para Chile, Perú y Ecuador, explicó cómo la compañía se prepara para la nueva ola de proyectos portuarios a ejecutarse entre 2026 y 2030, que implicará el recambio de operadores y equipos. “Las necesidades de los drivers de hace 20 o 30 años atrás eran muy distintas a las de hoy día. La ingeniería de concepto y detalle de nuestras máquinas está hecha para los próximos 20 o 30 años”, señaló en conversación con MundoMaritimo.

Según el ejecutivo, la compañía ha desarrollado sus equipos pensando en eficiencia, sostenibilidad y flexibilidad operativa. “Hoy día nuestras grúas de la línea LHM, por ejemplo, que es la más común a nivel mundial, está disponible tanto con motor diésel como también eléctrico”, indicó. Esto permite a los operadores tener la opción de operar libres de emisiones de CO₂ o, en caso necesario, usar el motor diésel para mover la grúa.

“Uno igual podría construir una grúa 100% eléctrica, sí, y lo podemos hacer y lo hacemos, pero la confiabilidad del suministro eléctrico también es un tema”, advirtió. “No saco nada entregando una grúa en puerto si la confiabilidad del suministro eléctrico es baja, porque la grúa quedaría sin operar”, puntualizó.

Versatilidad de la grúa LHM

Hurst destacó que la grúa LHM se ha consolidado como la grúa portuaria con más presencia en el mundo. “Hoy día la grúa portuaria de Liebherr es la más vendida a nivel mundial, y esto es porque puede trabajar con un spreader para contenedores, un gancho para carga de proyecto, una garra para graneles y permite operar rotainers para minerales concentrados”, señaló.

La rapidez para cambiar de modo de operación es uno de sus mayores atributos: “El cambiar de una operación de spreader a una de grab o carga de proyecto toma unos 45 minutos. En un turno portuario uno puede tener más de un tipo de carga y esa versatilidad es lo que nos hace bastante especiales”, destacó.

Cabe destacar que, durante TOC Américas, Liebherr presentó la grúa LHM Evo 6, su nuevo modelo con telemetría avanzada y asistencia remota. “Hoy día estas grúas se entregan con un tablet capaz de escanear el equipo y mostrar el código de error o necesidad de mantención preventiva, y de forma telemática uno puede hacer reparaciones o guiar a la gente del puerto”, explicó.

Motores Liebherr: eficiencia y sustentabilidad

Hurst resaltó que desde hace algunos años las grúas se entregan con motores Liebherr propios, diseñados específicamente para optimizar el desempeño. “Se trata de motores fabricados especialmente para las grúas Liebherr, y estos motores optimizan las RPM (revoluciones por minuto) para minimizar el consumo de diésel y también la emisión de CO₂”, aseguró.

Además, estos motores pueden operar con HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). “Se trata de un combustible bio que genera un mínimo de emisiones de CO₂. Entonces un terminal puede operar sus grúas con diésel o con este combustible, si cuenta con suministro”, agregó.

Soporte local y postventa

El ejecutivo subrayó que la postventa es un pilar central de la estrategia de Liebherr. “Nosotros efectivamente somos fabricantes de grúas, pero si uno mira la dotación de la compañía, la parte más gruesa es postventa”, afirmó.

“En cada uno de los países donde tenemos presencia contamos con bodegas de repuestos críticos, con nuestros ingenieros de servicio, todo con la garantía y respaldo de Liebherr. Eso es algo que queremos potenciar porque creemos que es nuestra ventaja competitiva y nuestra fortaleza”, señaló.

Hurst destacó además el crecimiento de la compañía en su área: “Disponemos de más técnicos, abrimos centros de operaciones en la zona norte de Chile, estamos con muchas ganas de mostrar nuestras nuevas tecnologías. Estamos orgullosos de decir que somos los número uno y queremos seguir creciendo en esta senda”, finalizó.

Por MundoMaritimo