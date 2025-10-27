En el marco de TOC Américas 2025, Eduardo Hurst, gerente de Ventas de las Divisiones Marítima y Portuaria de Liebherr para Chile, Perú y Ecuador, explicó cómo la compañía se prepara para la nueva ola de proyectos portuarios a ejecutarse entre 2026 y 2030, que implicará el recambio de operadores y equipos. “Las necesidades de los drivers de hace 20 o 30 años atrás eran muy distintas a las de hoy día. La ingeniería de concepto y detalle de nuestras máquinas está hecha para los próximos 20 o 30 años”, señaló en conversación con MundoMaritimo.
Según el ejecutivo, la compañía ha desarrollado sus equipos pensando en eficiencia, sostenibilidad y flexibilidad operativa. “Hoy día nuestras grúas de la línea LHM, por ejemplo, que es la más común a nivel mundial, está disponible tanto con motor diésel como también eléctrico”, indicó. Esto permite a los operadores tener la opción de operar libres de emisiones de CO₂ o, en caso necesario, usar el motor diésel para mover la grúa.
“Uno igual podría construir una grúa 100% eléctrica, sí, y lo podemos hacer y lo hacemos, pero la confiabilidad del suministro eléctrico también es un tema”, advirtió. “No saco nada entregando una grúa en puerto si la confiabilidad del suministro eléctrico es baja, porque la grúa quedaría sin operar”, puntualizó.
Versatilidad de la grúa LHM
Hurst destacó que la grúa LHM se ha consolidado como la grúa portuaria con más presencia en el mundo. “Hoy día la grúa portuaria de Liebherr es la más vendida a nivel mundial, y esto es porque puede trabajar con un spreader para contenedores, un gancho para carga de proyecto, una garra para graneles y permite operar rotainers para minerales concentrados”, señaló.
La rapidez para cambiar de modo de operación es uno de sus mayores atributos: “El cambiar de una operación de spreader a una de grab o carga de proyecto toma unos 45 minutos. En un turno portuario uno puede tener más de un tipo de carga y esa versatilidad es lo que nos hace bastante especiales”, destacó.
Cabe destacar que, durante TOC Américas, Liebherr presentó la grúa LHM Evo 6, su nuevo modelo con telemetría avanzada y asistencia remota. “Hoy día estas grúas se entregan con un tablet capaz de escanear el equipo y mostrar el código de error o necesidad de mantención preventiva, y de forma telemática uno puede hacer reparaciones o guiar a la gente del puerto”, explicó.
Motores Liebherr: eficiencia y sustentabilidad
Hurst resaltó que desde hace algunos años las grúas se entregan con motores Liebherr propios, diseñados específicamente para optimizar el desempeño. “Se trata de motores fabricados especialmente para las grúas Liebherr, y estos motores optimizan las RPM (revoluciones por minuto) para minimizar el consumo de diésel y también la emisión de CO₂”, aseguró.
Además, estos motores pueden operar con HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). “Se trata de un combustible bio que genera un mínimo de emisiones de CO₂. Entonces un terminal puede operar sus grúas con diésel o con este combustible, si cuenta con suministro”, agregó.
Soporte local y postventa
El ejecutivo subrayó que la postventa es un pilar central de la estrategia de Liebherr. “Nosotros efectivamente somos fabricantes de grúas, pero si uno mira la dotación de la compañía, la parte más gruesa es postventa”, afirmó.
“En cada uno de los países donde tenemos presencia contamos con bodegas de repuestos críticos, con nuestros ingenieros de servicio, todo con la garantía y respaldo de Liebherr. Eso es algo que queremos potenciar porque creemos que es nuestra ventaja competitiva y nuestra fortaleza”, señaló.
Hurst destacó además el crecimiento de la compañía en su área: “Disponemos de más técnicos, abrimos centros de operaciones en la zona norte de Chile, estamos con muchas ganas de mostrar nuestras nuevas tecnologías. Estamos orgullosos de decir que somos los número uno y queremos seguir creciendo en esta senda”, finalizó.
Por MundoMaritimo
Arribarán las primeras grúas portuarias móviles de Guyana para apoyar el crecimiento del Puerto de Georgetown
Liebherr: Puerto Cañaveral en Florida, Estados Unidos, adquiere su segunda LHM 600
3713 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.