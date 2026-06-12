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12 de Junio de 2026 Liebherr pone en servicio grúa móvil LHM 600 en COMPAS Cartagena para reforzar manejo de contenedores El equipo cuenta con un alcance de 61 metros y capacidad de izaje de 104 toneladas

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Liebherr anunció la puesta en servicio de una grúa móvil portuaria Liebherr LHM 600 en el  terminal COMPAS Cartagena, en Colombia, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de movilización de contenedores en una de las principales zonas marítimas del país.

La grúa dispone de un alcance de 61 metros, lo que le permite operar buques portacontenedores de mayor tamaño, y una capacidad de izaje de 104 toneladas para movilizar contenedores de gran peso y operaciones de doble elevación. Al estar montada sobre un sistema móvil, puede ser reasignada entre distintos sitios de atraque según las necesidades operativas del terminal.

COMPAS Cartagena opera como terminal multipropósito, atendiendo carga contenerizada, graneles, carga de proyecto y carga refrigerada. La incorporación de este equipo busca complementar dichas operaciones dentro de una instalación que también cuenta con infraestructura de almacenamiento refrigerado y sistemas de inspección no intrusiva con capacidad para revisar hasta 150 contenedores por hora.

Según información del terminal, la nueva grúa permitirá ampliar la capacidad de atención dentro de la infraestructura existente y contribuir a la gestión de los flujos de carga durante períodos de mayor actividad operativa.

“Nuestro objetivo es suministrar equipos que se integren en entornos portuarios complejos y garanticen un rendimiento constante a largo plazo”, señaló Andreas Ritschel, director general de ventas de grúas móviles portuarias de Liebherr-Rostock GmbH. “En Cartagena, esto significa permitir una movilización flexible de contenedores respetando al mismo tiempo las realidades operativas de una terminal multipropósito ”.

La LHM 600 se integra a una terminal que dispone de cuatro sitios de atraque para distintos tipos de carga. Su incorporación permitirá programar operaciones de contenedores de mayor capacidad sin interferir con otras actividades portuarias, apoyando la utilización de los muelles y la coordinación con los sistemas operativos e infraestructura de inspección existentes.

Por MundoMaritimo 

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