En 2025, Liebherr cerró el año liderando claramente los nuevos pedidos de grúas móviles a nivel mundial. La obtención de una cuota de mercado récord subraya, según la compañía, la preferencia de los operadores de terminales por opciones de grúas móviles portuarias probadas.
Las grúas móviles portuarias de izaje pesado siguieron siendo fundamentales a medida que los puertos ampliaron sus perfiles de carga sin extender su infraestructura fija. Las configuraciones con accionamiento eléctrico continuaron ganando terreno, ofreciendo reducciones medibles de emisiones locales sin comprometer su desempeño. Las grúas pórtico giratorias también respaldaron las operaciones de graneles en aquellos casos donde la eficiencia del atraque y los tiempos de ciclo constantes eran críticos. En conjunto, estos elementos configuraron un sólido libro de órdenes que se proyecta hacia todo el 2026.
Andreas Ritschel, gerente general de Ventas de Grúas Móviles Portuarias en Liebherr-Rostock GmbH, señaló: “En 2025, reforzamos nuestro rol como socio de calidad y fiabilidad al centrarnos en soluciones que ofrecen un desempeño consistente bajo condiciones reales de un terminal. Como fabricante líder de grúas móviles portuarias de izaje pesado, diseñamos nuestras grúas para proporcionar resistencia, precisión y durabilidad, ya sea mediante conceptos avanzados de accionamiento eléctrico, sistemas de control altamente sensibles o diseños estructuralmente robustos”.
Añadió que “modelos como la LHM 800 combinan una capacidad de izaje líder en su clase con diseños probados a lo largo de años de operación y retroalimentación de clientes, ofreciendo alta disponibilidad y larga vida útil bajo ciclos de trabajo exigentes. De este modo, las terminales obtienen eficiencias medibles sin sacrificar fiabilidad ni horas operativas”.
Accionamiento eléctrico y capacidad de izaje
Durante todo 2025, la demanda de los clientes favoreció claramente soluciones que combinan alta capacidad de izaje con estrategias energéticas fiables. Las especificaciones de accionamiento eléctrico pasaron a formar parte cada vez más de la planificación de flotas a largo plazo, respaldadas por opciones de modernización (retrofit) y compatibilidad con diversas condiciones de red. Al mismo tiempo, la capacidad de izaje pesado se mantuvo como un requisito ineludible para terminales que movilizan acero, cargas de proyecto y unidades sobredimensionadas junto con flujos establecidos.
Proyectos destacados de 2025
Varios proyectos entregados durante 2025 ilustran cómo esta confianza del mercado se tradujo en realidad operativa. En DP World Constanța, Rumania, grúas móviles portuarias Liebherr con accionamiento eléctrico ampliaron la capacidad de manipulación multipropósito al combinar operaciones de contenedores e izaje pesado en una sola plataforma.
En Turquía, una grúa pórtico giratoria LPS de accionamiento eléctrico en el puerto de Nuh Çimento mejoró el desempeño en la movilización de graneles, al tiempo que redujo los tiempos de atraque. El norte de Europa también registró inversiones continuas, con una LHM 550 que reforzó las operaciones de izaje pesado en la terminal de BLG LOGISTICS en Bremerhaven, Alemania.
Un momento decisivo fue la entrega de la grúa móvil portuaria número 2.000 de Liebherr, una LHM 600 de diseño único entregada a Marcegaglia en Ravenna, Italia. Fabricada en Rostock, esta grúa marcó cinco décadas de construcción de grúas móviles portuarias y puso de relieve asociaciones de larga data con clientes.
Desde Liebherr destacan que, con órdenes confirmadas programados para su fabricación y entrega a lo largo de 2026, inician el año con una sólida certidumbre de planificación. Respaldada por una red global de ventas y servicio, y un portafolio perfeccionado mediante aplicaciones en condiciones reales, la compañía continúa permitiendo que terminales de todo el mundo inviertan con confianza y claridad.
Por último, la compañía anunció que el jueves 2 de abril de 2026, publicará su informe anual más reciente, en el que, además de cifras detalladas, incluirá una sección tipo revista que revisa el pasado ejercicio financiero.
