Una draga de nueva generación está siendo equipada con una grúa LS-C 80 de Liebherr, un modelo de pluma abatible por cilindro compacto diseñado para trabajos marítimos pesados en exigentes condiciones offshore.

El fabricante suministra la grúa junto con una estructura de pórtico montada sobre rieles, lo que permite su desplazamiento a lo largo de la cubierta del buque y facilita la manipulación flexible de equipos y herramientas durante las operaciones de dragado.

El sistema completamente ensamblado —grúa y pórtico— fue izado en Rostock y embarcado a bordo del buque “MV Aura”, utilizando la grúa terrestre TCC 78000, con capacidad de elevación de hasta 1.600 toneladas, lo que permitió asegurar su movilización hacia el astillero en Países Bajos.

Tercera grúa instalada en el buque “Seaway”

La entrega de la LS-C 80 corresponde a la tercera grúa de este tipo instalada en el buque “Seaway”, reforzando el historial de ingeniería de Liebherr en soluciones para operaciones marítimas exigentes. Tras los buques “Helios” y “Krios”, la incorporación de esta nueva unidad confirma la continuidad de la colaboración entre el operador y el fabricante.

El sistema combina la tecnología de pluma abatible por cilindro de Liebherr con una plataforma móvil sobre rieles, permitiendo posicionar la grúa con precisión y trasladar equipos de manera eficiente a lo largo de la cubierta. Su robusta construcción y bajo centro de gravedad la hacen especialmente adecuada para entornos marítimos exigentes, mientras que el sistema de pórtico proporciona flexibilidad para la distribución de equipos a bordo.

Para este proyecto, la LS-C 80 está configurada para movilizar cargas de hasta 50 toneladas y alcanzar un radio de 26,5 metros, asegurando operaciones confiables incluso en condiciones complejas.

“Entregar la LS-C 80 sobre un pórtico Liebherr demuestra cómo nuestra ingeniería se adapta a las necesidades operacionales de nuestros clientes”, señaló Christian Voigtländer, gerente de ventas de Liebherr-Rostock GmbH. “Esta solución respalda la eficiencia de las operaciones diarias en el mar y refuerza nuestro compromiso con equipos marítimos seguros, duraderos y prácticos”.

Draga con tecnología avanzada

La draga fue botada en el astillero de Royal IHC, ubicado en Krimpen aan den IJssel, Países Bajos, y actualmente se encuentra en fase de equipamiento final y pruebas.

Diseñada con una tolva de 31.000 m³, un casco optimizado y avanzados sistemas de automatización, la nave entrará en servicio a mediados de 2026, ofreciendo alta maniobrabilidad y mejoras en desempeño ambiental para proyectos de dragado de gran escala.

El “Seaway” cuenta además con una arquitectura diésel-eléctrica, sistemas avanzados de automatización y preparación para operar con metanol. La grúa LS-C 80 se integra plenamente en este concepto tecnológico, aportando componentes duraderos y alta disponibilidad para las operaciones offshore.

“La instalación de la LS-C 80 respalda el proceso de puesta en servicio del buque, que avanza en sus pruebas de puerto. Su sistema de control de alta precisión permite movimientos repetibles para las tareas diarias, mientras que características como la cabina central, operación remota, indicación externa de carga y sensores ópticos para detectar obstáculos en los rieles del pórtico contribuyen a mantener flujos de trabajo seguros en cubierta”, destacaron desde Liebherr.

Por MundoMaritimo