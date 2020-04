Liebherr anotoó otro ejercici exitoso con un volumen de negocios de 11.750 millones de euros. Esto representa un aumento de 1.199 millones de euros (11,4 %) en comparación con el año anterior

Pese a la ralentización del crecimiento económico mundial, el año 2019 ha vuelto a ser un año récord para el grupo de empresas Liebherr. Tanto el sector de la maquinaria de construcción como el de la maquinaria para la minería registraron un aumento global de los ingresos por ventas, al igual que el resto de las áreas de productos en su conjunto.

Los ingresos de las divisiones de maquinaria de construcción y equipos para la minería aumentaron en un 11,8 % hasta los 7.640 millones de euros. En las demás áreas de productos, que incluyen grúas marítimas, sistemas aeroespaciales y de transporte, tecnología de engranajes y sistemas de automatización, electrodomésticos, componentes y hoteles, el volumen de negocios aumentó en un total del 10,5 % hasta 4.110 millones de euros.

El éxito del ejercicio 2019 se puede atribuir a la evolución muy positiva de la cifra de ventas en casi todas las regiones de ventas del grupo de empresas Liebherr. El volumen de ventas siguió aumentando dentro de la Unión Europea, que es la región de ventas más importante de la firma.

El grupo de empresas Liebherr obtuvo en el año 2019 un beneficio neto de 429 millones de euros, lo que supone un aumento en comparación con el año anterior, mientras que el resultado de explotación ha disminuido ligeramente en comparación con el año anterior. El resultado financiero mostró un desarrollo muy positivo.

Liebherr contaba a fines de 2019 con una plantilla de 48.049 empleados en todo el mundo, lo que representa un aumento de 1.880 en comparación con el año anterior.

Inversiones

En 2019, Liebherr invirtió 592 millones de euros en investigación y desarrollo. La mayor parte de esta cantidad se utilizó en el desarrollo de nuevos productos. Se iniciaron y continuaron un gran número de proyectos de investigación con universidades, otras instituciones de enseñanza superior e institutos de investigación.

Entre las cuestiones importantes de la amplia gama de productos y servicios figuran la digitalización, la seguridad y la automatización de las máquinas. Un proyecto importante en materia de transformación digital es la vigilancia de las condiciones, que hace posible la supervisión de los componentes de máquinas y sistemas complejos.

Además, se invirtieron 756 millones de euros en los centros de producción y en la red mundial de ventas y servicios. La división de sistemas aeroespaciales y de transporte invirtió en edificios en Friedrichshafen (Alemania), Toulouse (Francia), Singapur y Bulgaria. También se hicieron grandes inversiones en Alemania, por ejemplo, en un nuevo centro de ventas y servicios en el puerto de Hamburgo.

Fuera de Europa, Liebherr invirtió en proyectos como la creación de Liebherr-Transportation Systems (China) Co., Ltd., el centro de producción de Liebherr-Verzahntechnik en Yongchuan (China), así como la empresa cooperativa entre la división de componentes y Shanghai Diesel Engine Co. Ltd.

Perspectivas 2020

La situación de Liebherr finales de 2019, así como en lo que va del primer trimestre de 2020, puede describirse como muy buena. El impacto del coronavirus (Covid-19) restringió significativamente las actividades comerciales en muchos mercados, lo que obviamente influirá en el volumen de negocios en 2020.

Si bien la medida en que el negocio de Liebherr se verá afectado no puede ser pronosticado de manera fiable, hará que todas sus unidades organizativas pongan en práctica las medidas necesarias para garantizar que las demandas de los clientes se satisfagan con la fiabilidad habitual, también en el año 2020 y en adelante. La solidez financiera del grupo de empresas Liebherr permitirá una rápida reanudación de las actividades reducidas en las unidades de producción, venta y servicio.

