En Chile existen empresas operadoras de transporte y/u operadores logísticos que no poseen un solo camión; al igual que Uber no tiene autos, Airbnb no tiene casas y YouTube no tiene contenido propio. Tal es el caso de Lean Logistics Chile, un operador logístico digital que diseña procesos de una o varias fases de la cadena de suministro de sus clientes: Agenciamiento, transporte, almacenaje, distribución e incluso ciertas actividades de la etapa de producción; además, organiza, gestiona y controla estas operaciones utilizando las infraestructuras físicas, tecnológicas y de sistemas de información, propios o externos de una compañía.

El desempeño eminentemente virtual de la empresa permite “la aplicación de procesos digitales, la mejora del manejo de los recursos, el control total de las operaciones y un sistema de comunicación directo con sus clientes. Además, contamos con herramientas que nos permiten controlar la trazabilidad de las operaciones logísticas mapeando los procesos de cada cliente, lo cual nos hace posible optimizar y detectar desviaciones, costos no deseados, manteniendo reportes online de cada una de sus operaciones”, apunta Alejandro Campos, CEO de Lean Logistics Chile.

De este modo, la empresa busca minimizar las necesidades logísticas actuales y futuras de sus clientes, optimizando y controlando sus procesos en búsqueda de mejora continua para mantener la calidad de sus servicios, detectar problemas y su raíz para luego solucionarlos, evitando su repetición.

Kaizen Lean

Lean Logistics Chile utiliza la metodología Kaizen Lean, “que se basa en una serie de objetivos básicos que permiten alcanzar la eficacia y la eficiencia en sus servicios, tales como excluir actividades que no agregan y restan valor al servicio. La mejora continua Kaizen es un método de trabajo que pone el foco en revisar continuamente los procesos para optimizarlos y que sean lo más eficientes posibles. Se trata de una metodología con aplicaciones en todos los sectores, incluidos también el del transporte y la logística”, explica Campos.

En ese sentido, Lean Logistics Chile utiliza Trazabilidad Limpia la cual se refiere al control ya probado de los procesos previamente depurados, donde aquellos que no aportan son eliminados u optimizados, identificando un responsable en cada etapa. “Esto nos permite conocer con exactitud a los dueños del proceso, tiempos, cambios y posibles desviaciones en la cadena, que pudieran significar incidencias en su ejecución o costos no deseados”, apunta el CEO de Lean Logistics Chile.

“Somos una empresa que destaca por su poder de adaptación y modernización en los procesos y su atención a clientes, tenemos la certeza que todos los cambios obedecen a nuevas necesidades y estamos seguros de que, con esta metodología y nuestro personal calificado, alcanzaremos y mantendremos la satisfacción de nuestros clientes”, agrega Campos.

Proyectos a futuro

Según explica el CEO , actualmente la compañía está en proceso de crecimiento, con la apertura de una nueva Oficina en el nudo Logístico Norte de Santiago. La finalidad, añade, es “apostar a diversificar nuestros servicios y sumar grandes colaboradores para esta nueva etapa, así también fortalecer cada una de nuestras operaciones con un software propio y único automatizando la Metodologia Kaizen Lean, el cual nos permitirá mantener un control y alertas de las desviaciones de todos nuestros procesos, como así también la toma de correcciones de manera instantánea”.

Lean Logistics Chile también se encuentra en un proceso de análisis de nuevos formatos de mercado a nivel mundial obedeciendo a la tendencia que se ha impuesto en esta nueva etapa de digitalización, el e-commerce.

Finalmente, Alejandro Campos reflexiona que “el paso de la pandemia ha supuesto una revolución en muchos aspectos de nuestra vida, una revolución que también ha llegado, y con especial fuerza, al sector logístico. La logística ha seguido conectando el mundo, manteniendo el pulso y los signos vitales del comercio e industria y empujando la aceleración de tecnologías y procesos que aún no estaban implementadas o estaban en periodo de pruebas. En este aspecto encontramos varias tecnologías que han llegado para ser protagonistas, nuevos escenarios que requerirán de profesionales que se adapten al nuevo orden del comercio electrónico, la digitalización y el tratamiento de la información. El impacto de las nuevas tecnologías será decisivo para la evolución del sector y su adaptación al consumo del mercado global”.

Como se ha mostrado, Lean Logistics, es una empresa chilena que, sin contar con ningún activo, logró posicionar una empresa atendiendo hoy a grandes marcas. Hoy Lean pasó de ser un emprendimiento a atender a un gran número de importantes clientes, los que son operados por un equipo de trabajo bajo el control de su CEO de inicio a fin.

Por MundoMarítimo