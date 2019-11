La naviera "K" LINE expresó su acuerdo con "Getting to Zero Coalition", una alianza corporativa lanzada en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas en septiembre pasado.

Cabe mencionar que el "Getting to Zero Coalition" tiene la finalidad de alcanzar el objetivo de la OMI de reducir la emisión de Gases de Efecto Invarnadero (GEI) del transporte marítimo internacional a la mitad para el año 2050.

Para esos efectos, se ha establecido el objetivo de operar buques con búnkler cero emisiones sobre una base comercial, y en la actualidad han participado más de 90 empresas e instituciones que representan a los sectores marítimo, energético, de infraestructuras y financiero.

En ese sentido, "K" LINE informó que en su plan de gestión a mediano plazo estableció las iniciativas de ESG (Medio Ambiente, Sociedad y Gobierno) como una cuestión clave.

En cuanto al campo del medio ambiente, indicaron que están avanzando en las medidas de acuerdo con "K" LINE Environmental Vision 2050 - Securing Blue Seas for Tomorrow.

En ese ámbito aprobaron la "reducción de las emisiones de CO2 en un 25% para 2030", para que sea científicamente coherente con el nivel de consecución del "Acuerdo de París", que establece un objetivo vinculante de evitar que la temperatura global se eleve por sobre 2°C en 2050, y se obtuvo la certificación "Science Based Target Initiative (SBT Initiative)".

Previamente, en 2017 la naviera inició las actividades de promoción del sistema de gestión medioambiental "Drive Green Network (DGN)", con 14 filiales del Grupo "K" Line (Fase 1). “Este año hemos ampliado su gama para cubrir a nuestras principales empresas en el extranjero como Fase 3 durante nuestro 100º aniversario”, señalaron desde “K” Line.

En esa línea establecieron que como naviera seguirán trabajando para alcanzar la meta de 2050, “con el objetivo de que nuestro negocio de transporte marítimo sea más eficiente y de menor carga para el medio ambiente, de lo que se pueda beneficiar un mayor número de personas en todo el mundo”, aseveraron.

Por MundoMarítimo