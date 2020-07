“Cómo el Covid-19 ha cambiado el panorama del mercado global de contenedores” es el tema candente de la temporada. Pero este nuevo escenario es en cada región del mundo y cambia a diario. Sin lugar a duda, Asia está pasando por esta crisis a un paso diferido del mundo occidental, por lo que tienen visiones y aportes que pueden ayudar a la industria a sobrellevar el momento y adaptarse de mejor manera. Mediados de julio es la fecha habitual del evento Intermodal Asia, organizado cada año por Intermodal Events pero este año Covid-19 llevó el debate a las esferas digitales con la creación de la serie de seminarios online Intermodal Digital Insights.

Manteniendo la tradición de presentadores de alto perfil, Intermodal Digital Insights reunió a la ‘crema y nata’ de la industria para discutir el panorama presente y las posibilidades para el futuro. Moderado por Mark Bennett, presidente Sun Intermodal, el webinar transmitido el 14 de julio incluyó paneles de by Jonathan Zhu, Managing Director for Greater China MSC; Tim Power, Managing Director and Head of Maritime Advisors Drewry; John Fossey, Contributing Editor WorldCargo News; y Fred Shi, Deputy General Manager Jiangsu Dowill Paint Co., Ltd.

La industria en el Paraíso

"No tiene sentido pensar que la industria de transporte marítimo tiene que estar continuamente luchando por hacer dinero. Los cambios en los principios fundamentales de la industria han creado condiciones para que la industria de armadores esté ‘lo más cerca posible del Paraíso’ posible”, dice Tim Power de Drewry, quien habló de los cambios en las economías de escala, aumento en la capacidad y consolidación que ahora están actuando a favor del beneficio de la industria. El ejecutivo dice que gracias a los cambios en los principios fundamentales de la industria “el alcance de las economías de escala ahora es limitado. La carrera armamentista de los armadores cesará. La concentración a nivel de compañías y en grandes alianzas ha creado condiciones en las que la capacidad se puede equiparar efectivamente con la demanda. La utilización estable promoverá tarifas y márgenes más altos. Probables cambios en los patrones de comercio presentan significativos riesgos para el crecimiento en rutas de intercambio comercial de alta mar. Los principios fundamentales han mejorado pero el panorama de crecimiento de demanda sigue siendo incierto", destaca el experto de Drewry.

Jonathan Zhu, Managing Director for Greater China MSC, concuerda con el análisis de Power de los cambios en la industria de hoy. Los dueños de la carga están diversificando sus orígenes de manufactura para disminuir los riesgos, hay un claro aumento en reubicar y acercar. En el corto plazo, será poco probable ver un cambio masivo, pero en el mediano plazo más compañías irán adoptando un modelo de producción ‘China más uno’. Sin embargo, en medio de la pandemia de Covid-19 y con la mitad del mundo aún bajo cuarentenas intermitentes, "es muy temprano para evaluar cuándo las economías se recuperarán del coronavirus", dice el ejecutivo de MSC. La compañía está tomando una postura prudente frente al manejo de capacidad mientras mantienen su agilidad y reconocen la necesidad de una mezcla de soluciones oceánicas rápidas y lentas para regular los tiempos de tránsito.

Intermodal, SOT y MyMSC

Intermodal es la nueva solución logística aplicada en China actualmente. "Hay desarrollos intermodales maduros en China con un sistema comprensivo que permite alimentación en áreas conectadas a productos ferroviarios en expansión", dice el líder de MSC para China.

La suspension de tránsito STO es otra tendencia importante en China estos días, donde el cliente tiene la opción de despachar su carga desde cualquier origen hacia cualquier destino evitando costos de almacenamiento en el destino, lo que permite la continuidad del negocio de carga marítima, mayor flexibilidad con las entregas y el manejo de flujo de caja al retrasar las tarifas e impuestos del destino, lo que resulta en ahorros generales en todo el proceso de transporte.

En el frente digital, MyMSC es la app de la naviera que permite mayor transparencia y control para los clients, a la vez de facilitar reservas más eficientes. "Con MyMSC los clientes pueden obtener una cotización en segundos con apenas unos cuantos clicks, 24/7 online. Hay opciones para completar la reserva de manera inmediata o guardarla para más tarde", dice Zhu.

El futuro del sector

El editor contribuidor de WorldCargo News, John Fossey, presenta un panorama futuro basado en un análisis de las condiciones actuales, que consiste en que habrá una recuperación pero será más lenta que la de la crisis financiera de 2008/9; las cadenas de suministro globales han sido afectadas y tomará tiempo que vuelvan a la normalidad; el coronavirus se debe pagar; el trabajo remoto ha sido un éxito en muchas compañías y esto cambiará las prácticas de negocios en el futuro; el uso de conceptos digitales e inteligencia artificial será impulsado como consecuencia de la pandemia; se espera un tanto de racionalización en algunos puertos/terminales de recalada con algunas instalaciones perdiendo servicios completos, lo cual llevará a posibles colaboraciones entre operadores y el sector logístico; entre otros.

La sesión estuvo auspiciada por Jiangsu Dowill Paint Co., donde el Deputy General Manager Fred Shi habló sobre las soluciones libres de solvents para combatir el óxido de destello.

Por MundoMarítimo