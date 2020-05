La cita era a las 11 AM BST, pero para algunos de los asistentes era muy temprano en la mañana o el atardecer de un largo día, ya que desde todas partes del mundo se conectaron para escuchar atentamente al debut del seminario web de TOC Worldwide Digital. Más de 600 personas se registraron para participar de webinar “Adapting to ‘New’ New Normal: The Impact of COVID 19,” la primera de una serie de sesiones de seminarios virtuales organizada por la nueva plataforma digital de TOC Events.

Moderado por Rachael White y con presentaciones de Lars Jensen, CEO SeaIntelligence Consulting, y Peter Sand, Chief Shipping Analyst BIMCO, la transmisión de 60 minutos cubrió un completo recorrido de la industria desde enero a mayo y las proyecciones para el resto del 2020.

El ojo de la tormenta

Jensen present la crisis en 5 fases. La primera fue la irrupción del virus, causando el cierre de las actividades en China, seguido por la fase 2 donde China tuvo una breve interacción con el resto del mundo donde aún no se hacía evidente el esparcimiento del virus. La tercera fase consiste en el cese de producción a nivel global -salvo China- y ahora estaríamos en la cuarta fase: “en el fondo”. “Estamos entrando a una fase estable en el ‘ojo de la tormenta’. La situación como está ahora permanecerá relativamente calmada hasta que logremos salir”, dice Lars Jensen, quien además destaca que a pesar de la intensa cancelación de recaladas registradas en Q1 (por el Año Nuevo Chino) y en Q2 (por la pandemia), “aún no hay cancelaciones de recaladas par Q3”, ya que los armadores estarían esperando ver qué sucederá y así ajustar la capacidad de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas.

Peter Sand coincide con Jensen sobre la situación actual. La demanda ha bajado de manera dramática en los puertos occidentales y éstos están recibiendo el impacto de manera tardía debido a la reactivación de China. “Ahora que China ha reactivado su producción está manufacturando bienes de consumo que no tienen demanda en los mercados occidentales. Por ejemplo, la demanda de mobiliario ha bajado en casi 90% en Estados Unidos. Por lo tanto, los puertos están recibiendo carga pero nadie está comprando esos artículos, por lo que aumenta la necesidad de almacenaje para esos productos”, dice el analista jefe de shipping de BIMCO.

‘Slowbalization’

La próxima y última fase será el repunte, pero no hay parámetros que indiquen cuándo eso podría ser. Lo único que está claro es que no será sino hasta que se encuentre el tratamiento o vacuna para el coronavirus.

Una recuperación lenta y gradual es lo que todos esperan. Lo más probable, según indica Sand, es que esta recuperación venga de la mano de un aumento de tarifas y proteccionismo, diversificación de origen de los productos, dónde reposicionar la carga y medidas generales para producir un equilibrio artificial en el mercado a través de soluciones temporales. Las cadenas de suministro están cambiando, adaptándose constantemente intentando encontrar un calce cómodo en el impacto transitorio y para determinar cómo será el desenlace permanente que quedará una vez que pase la tormenta.

Una serie en desarrollo

El seminario “Adapting to ‘New’ New Normal: The Impact of COVID 19,” fue el primero en una serie de presentaciones virtuales en vivo organizadas bajo el sello de TOC Worldwide Digital. Paul Holloway, director de eventos de TOC Events Worldwide destacó el éxito de este primer encuentro agradeciendo a los presentadores. “Quisiera agradecer a Lars y Peter por hacerse un tiempo en sus ocupadas agendas para compartir con nosotros sus visiones y conocimiento. Fue una discusión fascinante y recibimos muchas preguntas desde una audiencia genuinamente global como resultado. Este webinar fue el primero de nuestra ‘Serie de Verano’ de TOC que estaremos presentando durante la temporada. En línea con nuestra trayectoria e historia, nuestros servicios digitales se enfocarán en la calidad sobre la cantidad y estaremos entregando contenido de alto nivel y con los presentadores al centro de nuestra estrategia. Nos sorprendimos gratamente con la demanda por este webinar, por lo que dejamos invitados a todos nuestros clientes a mantenerse conectados y unirse a las muchas conversaciones que tendremos en el futuro”.

El próximo webinar de TOC Worldwide Digital, “Accelerating Digitalization”, será el 9 de junio.

Por MundoMaritimo