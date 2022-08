En un ejercicio para resaltar las similitudes y diferencias entre buques y aviones, VesselsValue (VV) comparó los cambios de valor experimentados por uno de los graneleros más comunes y de mayor tamaño, los buques Capesize, y uno de los aviones comerciales de pasajeros de similares cualidades el 777-300 ER; así como también, comparó los buques Handy Container con los aviones Airbus A320.

Al observar buques y aeronaves de 5 años antigüedad en una comparativa entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de junio de 2022, se tiene que los valores de los graneleros Capesize aumentaron un 53,7% en los últimos dos años y medio, mientras que los valores de los Boeing 777 disminuyeron un 6,5 %.

Mientras tanto, los valores de los buques Handy Container de 5 años de antigüedad aumentaron un 152,8% en el mismo periodo, mientras que los valores de los Airbus A320 disminuyeron un 2,4%.

VV también se enfocó en aspectos de entorno operacional, en el mantenimiento y en el uso de tecnología de posicionamiento.

Similitudes y diferencias de entorno operacional

Una de las diferencias obvias de ambos activos es su entorno de operaciones. Uno limitado por el océano, el otro por el cielo. Sin embargo, hay muchas otras consideraciones y comparaciones que hacen que estos activos se parezcan más a lo esperado.

Las restricciones de operación marítima incluyen la profundidad, el canal, los anchos de las rutas de envío y los territorios. Sin embargo, la aviación solo está sujeta a las FIR, o regiones de operaciones de vuelo, y las autoridades que controlan el cielo.

Estos pueden ser los más obvios, pero al igual que con las operaciones que restringen el tamaño de los buques, lo mismo sucede con el tamaño de las aeronaves. Por ejemplo, ciertas aeronaves no pueden volar en algunas rutas debido a su rango de tamaño y la distancia a la que pueden aterrizar en caso de emergencia.

Otro punto interesante es el atraque o aterrizaje. Algunos puertos y aeropuertos tienen restricciones en las franquicias. De la misma manera que un avión no puede aterrizar si la pista no es lo suficientemente larga, un buque no puede entrar en un puerto si va a estar en tierra para hacerlo. La batimetría del océano controla dónde pueden y no pueden ir las naves.

Ocasionalmente, incluso cuando está permitido y sin restricciones, ambos pueden sufrir problemas. Cuando la marea es un factor importante en el transporte marítimo, la velocidad del viento a 40.000 pies puede ser un factor importante en la capacidad de una aeronave para ser puntual en los aterrizajes y despegues. Dicho esto, el viento también es un factor importante en el transporte marítimo, como se vio en 2021 con el portacontenedores “Ever Given” que obstruyó el Canal de Suez, bloqueando la ruta de más de 350 buques y causando pérdidas en el comercio de casi US$10.000 millones.

Mantenimiento

Un buque debe someterse a inspecciones periódicas para garantizar que es seguro continuar con sus operaciones, mientras que una aeronave tendrá una gran cantidad de controles, aunque algunos son breves y de observación. Mientras los aviones ingresan a los controles e inspecciones con boroscopio, las naves tendrán inspecciones en dique seco. Estos controles pesados ​​e inspecciones en dique seco son considerablemente costosos y pueden hacer que una aeronave o embarcación ya no sea viable desde una perspectiva financiera.

AIS o ADS-B

Estas siglas se refieren a sistemas utilizados para rastrear la ubicación de buques y aeronaves. Ambas se utilizan transpondedores terrestres junto con datos satelitales para ubicar y rastrear activos y su carga, ya sean pasajeros en aeronaves, carga a bordo de naves o incluso rastrear los movimientos de aeronaves privadas y superyates.

Pensamientos y consideraciones finales

Ya sea en finanzas, seguros, gestión de activos o banca, hay muchas sinergias en lo que las empresas quieren saber sobre los activos, sus características, posicionamientos anteriores y ubicaciones actuales.

Más importante aún, el clima económico ha demostrado recientemente cuán delicados pueden ser estos mercados y cómo cambian a su ritmo en reacción a los eventos mundiales.

