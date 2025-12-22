Lamaignere USA obtuvo la autorización como agentes de aduanas que le permite actuar como despachante en cualquier punto de Estados Unidos, un avance que marca un hito estratégico para la filial en el mercado norteamericano. Esta habilitación, en definitiva, permite a la compañía operar como agente autorizado tanto en origen como en destino, sin intermediarios, fortaleciendo su posición operativa dentro de la red global del grupo.

Desde la compañía explican que este logro refuerza su autonomía y agiliza los procesos logísticos. En ese sentido, precisaron que “nos permite operar como agente autorizado en origen y destino, sin intermediarios, lo que refuerza nuestra autonomía operativa, agiliza procesos y nos posiciona como un socio logístico integral para clientes que requieren soluciones rápidas y seguras en el mercado norteamericano”.

Despacho aduanero directo y beneficios para los clientes

La nueva capacidad operativa habilita a Lamaignere a ofrecer a sus clientes una solución integral en operaciones de despacho aduanero. Esto incluye el despacho en origen, desde España, con control total sobre la documentación y los requisitos de exportación, así como el despacho en destino en Estados Unidos, garantizando un proceso más ágil, seguro y transparente ante la aduana estadounidense. Según Lamaignere, “este doble control, tanto en origen como en destino, se traduce en una reducción de tiempos de tránsito, menor riesgo de incidencias documentales, mayor previsibilidad en costos y aranceles, y un único interlocutor para toda la cadena logística”.

Asimismo, la compañía destaca que este servicio incorpora asesoramiento especializado para sectores estratégicos como aeronáutica, alimentación, químico y moda, entre otros. En paralelo, Lamaignere se encuentra realizando sesiones formativas orientadas a apoyar a las empresas en cuestiones operativas del día a día y a resolver dudas vinculadas a los procesos de exportación hacia Estados Unidos.

Desafíos regulatorios y fortalecimiento de la red global

El proceso para obtener esta autorización implicó enfrentar diversos desafíos técnicos y regulatorios. Entre ellos, la compañía destaca el cumplimiento estricto de las normativas aduaneras y de seguridad exigidas por las autoridades estadounidenses, la integración tecnológica para asegurar trazabilidad y compatibilidad con los sistemas oficiales, y la capacitación especializada de los equipos, con foco en regulaciones internacionales y procedimientos de control.

Desde una perspectiva de red, Lamaignere explica que esta autorización fortalece su conectividad global. En particular, permite una coordinación directa con el resto de las filiales del grupo en América para proyectos puerta a puerta, así como el desarrollo de sinergias en rutas estratégicas como Europa–Estados Unidos y Asia–Estados Unidos, donde la rapidez y la fiabilidad son factores críticos. Además, amplía la capacidad de ofrecer soluciones integrales que combinan transporte aéreo, marítimo y terrestre bajo un mismo estándar de calidad.

Digitalización, trazabilidad y próximos pasos

La digitalización y la automatización cumplen un rol central en estos procesos. Desde la compañía recordaron que Lamaignere inició su proceso de digitalización en 2018, antes de la pandemia, lo que hoy les permite estar adelantados en esta materia. “La digitalización es esencial para automatizar la gestión documental, reducir errores y tiempos de liberación, integrar sistemas con las autoridades aduaneras y ofrecer trazabilidad en tiempo real a los clientes”, indicaron.

De acuerdo con la compañía, la trazabilidad y la transparencia a lo largo de toda la cadena logística se aseguran mediante sistemas integrados de seguimiento accesibles para clientes y colaboradores, protocolos de control en cada etapa del proceso y auditorías internas junto con certificaciones internacionales que respaldan la calidad y seguridad de las operaciones.

Desde una mirada corporativa, Lamaignere destaca elementos que la diferencian frente a otros transitarios globales, entre ellos su flexibilidad y enfoque personalizado, una red propia con oficinas locales 100% pertenecientes a Lamaignere en mercados estratégicos, su compromiso con la innovación tecnológica y más de 115 años de experiencia, además de su presencia en Estados Unidos desde 2016.

Finalmente, Lamaignere proyecta que sus próximos pasos en el mercado norteamericano incluyen la ampliación de su capacidad operativa en hubs clave como Miami, junto con el fortalecimiento de corredores intercontinentales, con el objetivo de consolidar su posicionamiento como operador logístico global.

