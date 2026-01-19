El volumen de operaciones de carga aérea gestionado por Lamaignere España ha registrado un incremento relevante durante el último periodo, impulsado por una combinación de factores operativos y estratégicos. Desde la dirección de Lamaignere explican que este crecimiento se sustenta, en primer lugar, en la capacidad de la compañía para responder en situaciones críticas, como las operaciones aircraft on ground (AOG), así como en su adaptación al escenario post-pandemia, donde la carga aérea ha ganado protagonismo frente a otros modos de transporte por su rapidez y fiabilidad. A ello se suma un enfoque en soluciones personalizadas, que ha permitido captar clientes con necesidades específicas en logística urgente y proyectos especiales.

En ese contexto, desde la compañía señalan que “la carga aérea ha ganado un rol protagónico por su rapidez y fiabilidad, y eso nos ha permitido captar clientes con necesidades específicas en logística urgente y proyectos especiales”.

Expansión operativa y corredores más dinámicos

Este aumento de actividad ha venido acompañado de una ampliación significativa de la infraestructura y de la capacidad operativa en España. Lamaignere ha incrementado su dotación de personal, reforzado los equipos operativos y fortalecido almacenes y zonas de consolidación. En paralelo, se ha registrado un aumento del personal especializado en operaciones aéreas y gestión documental, junto con una optimización de los procesos internos mediante sistemas digitales orientados a reducir tiempos de tránsito y mejorar la trazabilidad.

En cuanto al comportamiento de los flujos logísticos, el mayor dinamismo se ha concentrado en rutas internacionales específicas, particularmente en las rutas Europa–Latinoamérica y Europa–Medio Oriente, que han concentrado buena parte del crecimiento reciente de la actividad aérea.

Este desempeño ha contribuido a consolidar la posición de Lamaignere dentro del mercado español y también al interior de la red global del grupo. Desde la compañía indican que este crecimiento refuerza su rol como referente en carga aérea en España y fortalece su capacidad para ofrecer soluciones integrales.

A nivel global, la filial española ha incrementado su relevancia dentro de la red de Lamaignere, aportando volumen y experiencia en proyectos complejos, fortaleciendo además la competitividad del grupo en mercados emergentes y posicionando la marca como un socio estratégico para responder a desafíos logísticos internacionales. En ese sentido, desde la dirección señalan que “este crecimiento consolida a Lamaignere como un referente en carga aérea en España y refuerza nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales”.

Digitalización, red internacional y proyección

La digitalización se ha transformado en un pilar fundamental en la estrategia operativa de Lamaignere. La compañía ha incorporado plataformas de seguimiento en tiempo real, automatización de procesos documentales e integración con sistemas de aerolíneas y aduanas, con el objetivo de garantizar fluidez en las operaciones internacionales. En escenarios de alta demanda, estas herramientas permiten mantener el control, la transparencia y la eficiencia de las operaciones “asegurando que cada operación cumpla los estándares de calidad y seguridad”, indica Lamaignere.

En paralelo, la compañía ha reforzado la coordinación con otras filiales del grupo en países como Chile y Estados Unidos, mediante una red de oficinas operativas que permite ofrecer un servicio global con presencia en origen y destino. Cada filial opera con equipos locales especializados en normativas, trámites, transporte y logística, pero bajo una misma filosofía, con herramientas compartidas, estándares operativos, tecnología de seguimiento y protocolos de servicio comunes.

Según explican desde Lamaignere, “este engranaje multinacional nos permite responder con agilidad a operaciones globales bajo el conocimiento local”.

Este escenario abre además nuevas oportunidades en sectores estratégicos. La industria aeroespacial, principal vertical de la compañía, continúa demandando logística especializada para el transporte de componentes delicados, equipamiento pesado y cargas con altos requisitos de trazabilidad y seguridad.

Asimismo, los proyectos de energía solar e infraestructuras, con cadenas de suministro cada vez más globales, requieren soluciones multimodales, almacenaje, manejo de cargas especiales y una gestión aduanera eficiente, ámbitos en los que Lamaignere se posiciona como socio logístico integral. Desde la firma destacan que “nuestra experiencia en estos sectores nos permite ofrecer valor añadido con conocimiento técnico y certificados”.

En perspectiva, la división de carga aérea se proyecta como uno de los ejes centrales del desarrollo del grupo. Entre las metas se cuenta seguir incrementando el peso de la carga aérea y de proyectos, ampliar la capacidad operativa y tecnológica para continuar ofreciendo servicios end-to-end y consolidar la presencia internacional, especialmente en América. No obstante, el principal desafío identificado es la inestabilidad de los mercados internacionales, tanto en lo económico como en lo político y en el transporte global, lo que obliga a adaptarse con rapidez, diversificar rutas y mantener una red flexible.

