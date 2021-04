La gigante danesa lleva varios años migrando desde los negocios de transporte marítimo hacia convertirse en un operador logístico integrado. La diversificación de su oferta de negocios ha ido de la mano con este objetivo y ahora ya entra en la recta final de su transformación con la incorporación de una jefatura especialmente dedicada a Servicios Logísticos para la región, otorgándole robustez al área que promete redefinir a Maersk para siempre. MundoMaritimo conversó en exclusiva con Ricardo Rocha, el nuevo Head of Logistics and Services for Latin America and the Caribbean, quien lleva más de 20 años perfeccionándose en la industria logística con especialización en la región latinoamericana.

Estrategia gradual y los 4 pilares

Si bien Rocha llegó recientemente en enero de 2021 a Maersk, tanto la compañía como el ejecutivo llevan años preparándose para encontrarse. "Ha habido una estrategia de implementación gradual de los cambios que llevan a Maersk desde una naviera hacia un operador logístico integrado", destaca, de la misma manera que relata su vasta experiencia en compañías como UPS, DHL, K+N y Seva Logistics. "Vimos cómo en 2019 hubo una ‘primera ola’ de cambios y ya en 2020 -y en plena pandemia- se logró la integración de DAMCO, servicios 3PL y la incorporación de tecnologías, y todo ese gran legado se ha ido convirtiendo en lo que ahora es Maersk Logistics & Services", comenta el ejecutivo de origen brasilero.

Y es que el cambio gradual ha sido clave no solo en el proceso de transformación, sino que también ha sido una estrategia fundamental para la penetración en el mercado logístico. "Vamos en la dirección correcta, y una forma en que lo hemos logrado es que hemos detectado las necesidades de cada región y hemos ido proporcionando soluciones para esas necesidades. Por ejemplo, en Europa es muy importante contar con un flujo expedito de mercancías dentro de la región, por eso integramos un operador de aduanas, pues es un valor agregado que el mercado europeo aprecia. Lo mismo en Latinoamérica: no es que nos convertiremos en un operador logístico integrado -ya somos un operador logístico integrado. Ya contamos con más de 3 mil metros cuadrados de bodega y almacenaje para nuestros clientes de toda la región; en México Maersk ganó una licitación de transporte aéreo; y gracias al legado logístico de DAMCO hemos logrado reorganizarnos y operar de igual a igual con otras reconocidas compañías logísticas de trayectoria mundial", refuerza el brasilero.

La transformación logística de la naviera hacia el operador de servicios logísticos integrados está basada en 4 pilares: (1) crecimiento orgánico; (2) merger & acquisitions; (3) tecnología; y (4) talento y compromiso. "En base a estos cuatro pilares es que nos centramos en desarrollar soluciones neutrales que permitan ofrecer servicios más allá del transporte marítimo", destaca.

Logística integrada y ‘efecto pandemia’

Dejando de lado lo obvio de la pandemia, como lo son los contagios y medidas de aislamiento para prevenir la propagación del virus, la presencia del Covid-19 ha resultado en un impulsor de la transformación digital y el fortalecimiento de los servicios logísticos de Maersk. "Lo que como organización pensábamos que lograríamos en un par de años ha debido ser acelerado, especialmente en la parte digital", comenta el ejecutivo. "Como consecuencia de las medidas de prevención, los clientes buscan una mayor digitalización y está en nosotros entregar esas soluciones que ellos requieren", agrega.

Por eso, Maersk ha desarrollado herramientas tecnológicas especialmente diseñadas para el nuevo enfoque de negocios de la danesa, como son MaerskFlow, NeoNAV y Maersk Spot. La herramienta MaerskFlow se implementó en 4Q20 y ya cuenta con más de 20 clientes en la región latinoamericana, mientras que NeoNAV -tecnología de punta- utiliza el análisis de data para elaborar modelos predictivos de la cadena de suministro, entregando visibilidad proactiva respecto de la cadena logística. "Trabajamos con Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas para desarrollar herramientas de vanguardia que entreguen soluciones reales, prácticas y en tiempos récord, de manera de agregar valor a la gestión de la cadena logística en cualquier momento y desde cualquier parte", puntualiza.

"Lo que nos falta es crecer y fortalecer nuestra oferta de servicios", recalca Rocha, quien destaca que en Latinoamérica Maersk ofrece más de 10 servicios logísticos, entre ellos bodegas, cadena de frío, aéreo y 4PL, entre otros. Por supuesto, no puede quedar fuera que la integración de los servicios de logística no solo son bajo la marca Maersk, sino que también incluyen a SeaLand y Hamburg Süd.

Por MundoMaritimo