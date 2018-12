El manifiesto interés de ejecutivos chilenos por realizar el Simposio Marítimo y la coincidente visita programada por la Princesa Ana del Reino Unido con motivo del Bicentenario de la Armada de Chile, fueron razones suficientes para que la iniciativa se concretase esta semana en Santiago. Así lo explicó a MundoMarítimo, Llewellyn Bankes-Hughes, director ejecutivo de Petrospot.

Bankes Hughes, también ahondó en las razones de centrar el simposio en esta oportunidad en torno a la aplicación de la normativa IMO 2020. En ese plano, se refirió a la incertidumbre que produce la regulación en los diferentes actores de la industria, así como las complejidades que implicará su cumplimiento. “Surgen complicaciones en todos lados”, manifestó y agregó que “en Singapur, Rotterdam o Dubai… todo el mundo quiere saber más de IMO 2020”.

Al referirse a las sensaciones que ha podido captar en los diferentes actores de la industria en el mundo frente a la ya próxima aplicación de la norma, es gráfico: “Algunos se cubren los ojos y los oídos y no quieren saber nada”, otros en cambio, agrega “van a ir por los scrubbers pagando muchísimo”.

Sin embargo, de acuerdo a lo que ha podido observar, plantea que la mejor forma de cumplir con la normativa, será a través del gasoil “porque aunque es caro, está en todos lados”.

En contraparte se refirió a los problemas que conlleva la implementación de los scrubbers, ya que requieren, al fin y al cabo, de un combustible con alto contenido de azufre y del que se teme pueda tener una baja considerable en stock, luego que entre en vigor la regulación. “El problema es que no hay muchos (de estos aparatos) quizá puede ocurrir que no haya HFSO suficiente y si pagaste por un scrubber y no hay combustible ¿qué vas a hacer?”, cuestiona.

Detalla que la flota mundial, si bien ha adquirido scrubbers, lo ha hecho en una proporción de sólo un 4%, cifra demasiado menor. “De unos 60.000 buques que están navegando por el mundo, con scrubbers hay solo 1.350”, puntualiza.

Y aunque señala que el gasoil está presente en la mayor parte del mundo, precisa que regiones como en Medio Oriente no hay mucho y en Europa no abunda, por lo que deberá necesariamente importar el producto. En cambio, en EE. UU., señala, hay mucho y podrán realizar exportaciones

Respecto al Escenario para el día 1 de enero de 2020, es sincero en su apreciación. “Mucha gente va a ignorar [la normativa] no van a comprar gasoil y no van a implementar scrubbers”. Pero tiene claro el rol de la importancia de la fiscalización en los diferentes países: “Poco a poco las autoridades marítimas irán imponiendo multas que van a ir aumentando hasta que no valga la pena no respetar la norma”, aseguró.

Por MundoMarítimo