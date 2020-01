Si bien el mundo financiero y el transporte de carga de graneles sólidos no tienen mucho en común, lo cierto es que, si las finanzas se ven afectadas, a la larga terminan influyendo en el transporte de productos y el balance del negocio a nivel mundial. Recientemente, Alphabulk, publicación en alianza exclusiva con MundoMaritimo, ha estado siguiendo el caso de los ex banqueros del Banco Central Europeo que orquestaron un ataque en contra de la entidad financiera del viejo continente acusando lavado de activos. ¿Qué tiene esto que ver con la industria marítima? Todo. La estabilidad financiera se refleja en todas las actividades económicas, por lo que si queremos ver una posible recuperación del mercado de transporte de graneles secos, es fundamental conocer qué sucede con el dinero y el impacto que este caso podría tener sobre la industria del bulk shipping.

Historia de una acusación

El grupo de banqueros presentó un total de siete acusaciones en contra del banco, de las cuales cuatro ya han sido comprobadas, dejando el tablero en 4 para los denunciantes y 0 para el banco. De las tres acusaciones pendientes por comprobar, la primera de ellas hace alusión a que la inclusión de una política de tasa de interés negativa (NIRP- por sus siglas en inglés) después de la política de cero tasa de interés (ZIRP) crea más problemas que los que resuelve; en segundo lugar, mientras más el Banco Central Europeo despliega expansión cuantitativa más difícil será descontinuar el programa; y, finalmente, el BCE está en peligro de perder el control sobre la creación de dinero.

Respecto del quinto punto, sobre que la tasa de interés cero y tasa de interés negativa que crean más problemas de los que resuelven, los denunciantes tienen otro punto a su favor. "Estas políticas tienen serios efectos negativos, tanto en el corto como largo plazo. Esto es porque en el largo plazo estas políticas crean desincentivos para el ahorro", explica el artículo de Alphabulk.

De acuerdo al análisis de Alphabulk, estas políticas también significan que, si son todos, al menos muchos planes de retiro (pensiones) no podrán alcanzar sus objetivos de ahorro, resultando en gran cantidad de jubilados bajo la línea de la pobreza. Típicamente, la mayoría de los planes de pensión tienden a estar insuficientemente financiados desde el inicio, descansando sobre la rentabilidad que los activos producirían durante el plazo de cumplimiento de madurez. Con tasas negativas o cero esto no se concretaría, produciendo uno de dos posibles escenarios: o aumentar el ahorro previsional significativamente o la pensión será mucho menor a la esperada. Como la mayoría de las personas no puede costear aumentar la contribución, recibirán pensiones más bajas al momento de jubilar. En el corto plazo estas políticas están generando una carrera por el rendimiento a través de activos riesgosos, y con la vuelta a la popularidad de exotismo financiero entre los inversionistas.

'Zombificación' de activos

Otro aspecto que también afecta el corto y largo plazo es la 'zombificación' de la economía, ya que las tasas negativas/cero permiten a las compañías –incluidos los bancos- a sobrevivir cuando no deberían. Oficialmente, una empresa 'zombi' es una donde las ganancias no son suficientes par cubrir los pasivos. La OCDE y el Banco de Pagos Internacionales (BIS) han desarrollado estudios sobre este tema, con un reporte de 2018 del BIS estima que cerca del 13% de las compañías en la OCDE son empresas zombi, ¡con un 85% de probabilidades de mantenerse así!

Esta 'zombificación' de la economía, esencialmente impulsada por las tasas de interés negativas/cero lleva a, entre otros efectos, un crecimiento económico deprimido, lo cual es irónico ya que las tasas negativas/cero buscan incentivar el crecimiento impulsando el consumo por sobre el ahorro. Nuevamente, los denunciantes parecen tener un punto válido, con lo que la cuenta llega a denunciantes 5 – BCE 0.

En relación al punto 6, se compara a una adicción: mientras más tiempo se es adicto, más difícil es la rehabilitación. Los denunciantes llegan incluso a establecer que la 'adicción' a una 'política monetaria ultra floja' ha estado en vigencia desde hace tanto tiempo que ya es casi imposible echar pie atrás. "Muchos políticos y actores económicos han descansado en estas políticas que ahora el BCE tiene gran presión por mantenerlas", arguye el artículo. De eliminar la política, las tasas de interés se elevarían significativamente, deteniendo el poco crecimiento en el sistema. "Podemos especular que el BCE no eliminará la política a menos que se vea obligado a hacerlo por, por ejemplo, un descalabro económico", detalla el análisis. Otro punto más para los ex banqueros: denunciantes 6- BCE 0.

Sobre la potencial pérdida de control sobre la creación de dinero por parte del BCE, se subentiende que el BCE actualmente sí tiene control sobre la creación de dinero. Si el control no lo tiene el BCE, entonces lo tendrían los bancos comerciales a través de la entrega de créditos. Si bien el BCE no entrega créditos, sí controla las tasas de interés, las reservas de los bancos comerciales y los programas de compras de activos. Pero si el BCE juega en el plano de las tasas cero y ahora negativas, es porque las tasas de interés como mecanismo impulsor de la creación de dinero ya no funcionan.

El análisis finaliza con las reservas de los bancos comerciales, figura inicialmente situada al 2% y luego ajustada al 1%. Por cada 100 euros de crédito emitido por un banco comercial, necesita tener 1 euro en su cuenta de reserva del BCE. Sin embargo, este valor ha sido tan bajo por tantos años que cambiar el nivel de reservas a estas alturas no tendría impacto alguno. Finalmente, gracias a sus programas de expansión cuantitativa, el BCE ha entregado créditos a las cuentas de reservas de los bancos comerciales por 1.800 millones de euros, pero sin la creación de nuevo dinero. En resumen, el BCE no crea dinero y sus tres mecanismos para incentivar la creación de dinero tampoco funcionan –y desde hace un buen tiempo. Al menos en este punto los denunciantes no probaron tener razón: denunciantes 6- BCE 1.

