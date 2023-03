Stefan Paul, director general de Kuehne + Nagel, ha calificado 2022 como un "año excepcional". Y es evidente que la empresa ha obtenido buenos resultados en todo el año, pues los ingresos aumentaron un 20% y los beneficios netos un 30%, hasta los US$2.984 millones. Sin embargo, los resultados del cuarto cuatrimestre apuntan en una dirección muy diferente.

Como era de esperar, el principal impulsor de estos resultados fue la actividad de transporte marítimo, con un EBIT (beneficios antes de impuestos e intereses) de US$2.153 millones. No obstante, tal y como comentó la empresa en los resultados, "en la segunda mitad de 2022, la complejidad de los mercados mundiales de transporte marítimo disminuyó", lo que dio lugar a unas condiciones de mercado radicalmente diferentes que provocaron que en el cuarto trimestre se produjera una caída de la facturación neta del -14% y del EBIT del 42%.

Air freight

La situación en Logística Aérea fue similar. En el conjunto del año, el volumen de negocios neto aumentó un 8% interanual y el EBIT un 21%, aun cuando en Q4 ambos se han desplomado un 39% y un 50%, respectivamente. Kuehne + Nagel comentó que "la demanda de capacidad de carga se mantuvo alta en la mayoría de las rutas comerciales", aunque el tonelaje transportado ha caído de 648.000 kg en el cuarto trimestre de 2021 a 545.000 kg en el cuarto trimestre de 2022.

Contratos

Mucho más estable fue el comportamiento de la actividad de logística de contratos, que mantuvo su aumento de dos dígitos del EBIT en el cuarto trimestre, con un incremento del EBIT del 14% sobre un aumento del volumen de negocio del 8%. En el conjunto del año, el EBIT aumentó un 20%. La situación es similar en el negocio de transporte de bienes por carretera, con un aumento sostenido de dos dígitos en los beneficios. En ambos casos, la rentabilidad se ha mantenido gracias a la elevada utilización de los activos.

Joerg Wolle, presidente del consejo de administración de Kuehne + Nagel International, declaró que la empresa "presentará con la hoja de ruta 2026 el desarrollo estratégico continuo de Kuehne + Nagel" para hacer frente a las "difíciles condiciones del mercado".

¿Amenazas? = Compentencia

Stefan Paul también habló en una conferencia sobre las nuevas competencias y, en concreto, el hecho de que varias navieras -entre ellas Maersk- apuestan ahora por el sector logístico. Esto convertirá a la naviera danesa en el llamado integrador, capaz de prestar todos los servicios de transporte en este ámbito, desde que la mercancía sale de la fábrica hasta que llega al consumidor.

Según Paul, el hecho de que Maersk se haya centrado en servir a sus 200 mayores clientes significa que su entrada en esta área no es vista como una amenaza por el transitario suizo. "Desde luego, yo no lo llamaría así", dijo.

Según el alto ejecutivo, las navieras no tienen buenas ofertas ni control sobre los clientes del sector de las pequeñas y medianas empresas. Kuehne+Nagel, en cambio, sí lo tiene, dijo, señalando que el 50% del negocio de la empresa está asociado al llamado segmento de las PYME: "Ninguna de las navieras tiene una respuesta para las PYME".

Al mismo tiempo, señaló que, si el transportista ofrece aquí mejor calidad, las navieras no supondrán una amenaza. "Pero no me malinterpreten: no es algo que subestimemos, sino algo que vigilamos de cerca. Pero no lo vemos como una amenaza. Al contrario. Nos inspira para ir más allá", afirma Stefan Paul.

Asimismo, el alto ejecutivo subraya que no ve ningún desafío especial en los llamados "transitarios digitales", que han surgido en los últimos años y han recibido mucha publicidad.

En ese sentido, Stefan Paul subraya que hoy en día es imposible operar en logística sin ser digital. "Somos tan digitales como los 'transitarios digitales'. La diferencia es que no somos una start-up", dijo, señalando que, a diferencia de los nuevos actores, Kuehne+Nagel tiene mucha más experiencia y conocimientos que las nuevas empresas.

Por MundoMarítimo