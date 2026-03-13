El operador internacional de terminales CoreX Ports & Terminals / YILPORT Holding incorporó cinco reach stackers, cinco manipuladores de contenedores vacíos y nueve grúas horquilla para mejorar la eficiencia en el manejo de contenedores en terminales ubicadas en Ghana, El Salvador y Portugal. Los equipos fueron adquiridos en distintas órdenes realizadas durante 2025 y actualmente ya se encuentran en operación.
CoreX Ports & Terminals / YILPORT Holding opera 22 terminales marítimos y cinco terminales interiores en 12 países, apoyándose en una flota de equipos de movilización de contenedores para cumplir con estrictos plazos de sus clientes en entornos operacionales exigentes. Para responder al aumento de la demanda, la compañía decidió reemplazar equipos más antiguos en cuatro de sus terminales con 19 nuevos equipos de elevación de Konecranes, con el objetivo de garantizar operaciones seguras y eficientes, además de maximizar la disponibilidad operativa.
“Esta entrega refleja la confianza de YILPORT en Konecranes. Estamos orgullosos de haber proporcionado la solución adecuada con nuestro socio de distribución en Turquía, Portunus, que desempeñó un papel clave para concretar esta operación, respaldada además por nuestro servicio global de posventa a través de nuestra red de distribuidores”, afirmó John Elisson, Regional Director MEA, Lift Trucks de Konecranes.
Por su parte, Erhan Çiloğlu, Deputy CEO & CMO de YILPORT Holding, comentó que “valoramos la continua participación de Konecranes en las licitaciones de adquisición de equipos de YILPORT y su capacidad de respuesta a nuestros requerimientos operacionales. La incorporación de estos reach stackers, manipuladores de contenedores vacíos y grúas horquillas fortalece nuestra flota de equipos en múltiples regiones, respaldando mayores niveles de productividad, resiliencia operativa y confiabilidad del servicio”.
Los nuevos equipos responden a diversos requerimientos de capacidad y manejo de carga en los cuatro terminales del operador. Para obtener información más detallada sobre el desempeño de los equipos, el sistema TRUCONNECT Remote Monitoring recopilará datos de uso y los enviará mediante conexión móvil segura al portal de clientes de Konecranes, donde YILPORT podrá monitorear un equipo, un grupo de equipos o toda su flota a nivel global. Con información actualizada sobre el rendimiento de los equipos, la compañía podrá analizar y optimizar sus operaciones.
“Un fuerte enfoque en los clientes y el compromiso con el crecimiento empresarial y la mejora continua posicionan a Konecranes como un referente en la industria de manipulación de materiales. Esto se sustenta en inversiones en digitalización y tecnología, así como en iniciativas orientadas a hacer más eficientes los flujos de materiales mediante soluciones que contribuyen a la descarbonización de la economía y promueven la circularidad y la seguridad”, destacó finalmente la compañía .
Por MundoMaritimo
