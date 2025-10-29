La participación de Konecranes en TOC Américas 2025, el principal evento regional para la industria marítima, portuaria y logística, reafirmó el compromiso de la compañía con el crecimiento y la modernización del sector portuario en América Latina.
Jeff Podgorski, vicepresidente de Ventas Regionales para América en Soluciones Portuarias, señaló a MundoMarítimo que América Latina representa un mercado clave para Konecranes, no solo por su dinamismo en materia de inversión en infraestructura, sino también por la creciente demanda de soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia y reduzcan el impacto ambiental en los puertos.
“Tenemos una amplia base de clientes en esta región y hemos visto muchos rostros conocidos aquí”, comentó. “Generamos nuevos contactos y nos reunimos con potenciales clientes. Este es un entorno muy favorable para expandir nuestro modelo de negocio”, agregó.
Reconocida globalmente por su liderazgo en equipos de izaje, automatización y servicios para terminales, Konecranes ha consolidado una sólida presencia en América Latina a través de proyectos estratégicos en terminales de contenedores, puertos multipropósito e instalaciones industriales. Según Podgorski, el objetivo de la compañía es acompañar a los operadores portuarios en su transición hacia operaciones más sostenibles, seguras y eficientes.
“Nuestro compromiso no termina con la entrega de un equipo; buscamos garantizar que cada instalación opere a su máximo potencial y con el menor impacto ambiental posible”, enfatizó el ejecutivo, destacando la integración de criterios de sostenibilidad en el diseño y funcionamiento de las soluciones de la compañía.
Durante la exhibición en TOC Américas, Konecranes presentó parte de su nueva generación de equipos sostenibles diseñados para reducir las emisiones de CO₂ y el consumo energético. Entre ellos se encuentran las grúas pórtico sobre neumáticos híbridas eléctricas (E-Hybrid RTG) y otras soluciones híbridas para manejo de contenedores, que permiten a los puertos avanzar hacia operaciones con cero emisiones.
Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa, Konecranes ha sido distinguida con la calificación Platino de EcoVadis, una de las principales agencias mundiales de evaluación ESG (ambiental, social y de gobernanza). Este reconocimiento sitúa a la compañía dentro del 1% superior de empresas a nivel global en desempeño sostenible, reflejando su avance en áreas como eficiencia energética, gestión ética de la cadena de suministro y prácticas laborales responsables.
Soluciones digitales
El enfoque sostenible de la compañía se complementa con una gama de soluciones digitales que integra sistemas de monitoreo remoto, mantenimiento predictivo y análisis de datos en tiempo real, herramientas que optimizan la vida útil de los equipos y minimizan los tiempos de inactividad operativa. Estas tecnologías forman parte de la estrategia global de Konecranes para impulsar una automatización responsable y un uso más inteligente de los recursos.
“Creemos que somos líderes en esta industria porque no solo vendemos equipos; entregamos soluciones integrales que mejoran la eficiencia y la seguridad de las operaciones portuarias”, afirmó Podgorski, subrayando el valor agregado que Konecranes ofrece a sus clientes en toda la región.
La visión de la compañía—añadió— es acompañar a los puertos latinoamericanos en su transformación tecnológica, ofreciendo soluciones adaptadas a sus necesidades operativas y alineadas con los estándares internacionales de sostenibilidad.
“Estamos rodeados de muchas empresas tecnológicas que ofrecen soluciones importantes para este negocio, pero seguimos siendo líderes en este espacio, y creemos que entregamos soluciones que otros no ofrecen”, destacó.
En este contexto, la presencia de Konecranes en TOC Américas se consolidó como una plataforma clave para fortalecer vínculos con clientes actuales y potenciales, así como para compartir su experiencia global en digitalización, electrificación y automatización de grúas portuarias.
Jeff Podgorski concluyó que la participación de Konecranes en el evento refuerza su compromiso con el desarrollo del sector portuario latinoamericano y consolida su posición como socio estratégico en la transición hacia puertos más inteligentes y sostenibles.
“Seguimos siendo líderes en este espacio y creemos que ofrecemos soluciones que otros competidores no disponen”, finalizó.
Por MundoMarítimo
