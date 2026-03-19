Konecranes obtuvo su primer pedido en Europa de grúas pórtico sobre neumáticos (RTG) totalmente eléctricas a batería, tras un acuerdo con HHLA TK Estonia AS, que contempla la incorporación de dos unidades diseñadas para operar turnos completos sin conexión a red.
El contrato, registrado en el cuarto trimestre de 2025 y con entrega prevista para igual período de 2026, considera equipos con baterías de 296 kWh, capaces de operar hasta ocho horas de forma autónoma, marcando un avance relevante en el desarrollo de tecnología RTG eléctrica para terminales de contenedores.
Las grúas, del tipo 1sobre cinco y seis carriles, serán destinadas a la movilización de contenedores en el Puerto de Muuga en el marco de la estrategia de HHLA TK Estonia para avanzar hacia un patio más sostenible. El sistema incorpora alimentación mediante busbar (barra conductora rígida para el suministro eléctrico) de 25 metros, permitiendo una operación completamente eléctrica, sin emisiones directas y con una reducción significativa de ruido.
La inversión se alinea con la estrategia de sostenibilidad del grupo HHLA Group, enfocada en la sustitución progresiva de equipos diésel por alternativas eléctricas para reducir las emisiones en sus terminales.
En esa línea, Tanel Ringo, gerente de Tecnología e Infraestructura de HHLA TK Estonia AS, señaló que “nuestra experiencia con los equipos Konecranes en Muuga ha sido positiva, destacando su confiabilidad y el soporte recibido”. Asimismo, indicó que la incorporación de estas nuevas grúas permitirá modernizar el patio manteniendo la consistencia operativa, junto con valorar la cercanía geográfica del fabricante para el desarrollo de soluciones adaptadas a sus condiciones.
Por su parte, Philipp Reiter, gerente regional de ventas EMEA de soluciones portuarias de Konecranes, afirmó que “este pedido demuestra cómo la tecnología de baterías está evolucionando desde una solución de mitigación hacia una fuente de energía capaz de sostener operaciones completas en terminales de contenedores”. Añadió que la entrega de estos equipos refuerza el compromiso de la compañía con soluciones de electrificación prácticas y escalables.
Para Konecranes, la orden representa un paso concreto en la implementación de baterías de alta capacidad en entornos operativos reales, consolidando además la colaboración con HHLA TK Estonia como socio en el desarrollo de soluciones de próxima generación.
La operación se enmarca en la iniciativa Ecolifting de Konecranes, orientada a la descarbonización progresiva de las operaciones portuarias mediante soluciones que abarcan desde combustibles renovables hasta flotas híbridas y totalmente electrificadas, junto con el desarrollo de nuevas alternativas energéticas.
Por MundoMaritimo
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