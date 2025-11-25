Konecranes realizó el lanzamiento de su primer reach stacker eléctrico durante TOC Asia en Singapur, fortaleciendo así su gama de equipos portuarios con bajas o nulas emisiones directas para atender la creciente demanda de los clientes del sector portuario. La compañía también anunció la disponibilidad global de sus Remote Services, permitiendo a sus clientes mejorar la eficiencia operativa y reducir tiempos de inactividad sin necesidad de personal presente físicamente.

A medida que países y empresas continúan enfocándose en reducir sus emisiones de carbono, Konecranes consolida su posición como líder reconocido en este ámbito. El reach stacker eléctrico, se encuentra disponible para los mercados de Asia-Pacífico, Medio Oriente y África, y Sudamérica.

El equipó cuenta con un tren motriz eléctrico de alto desempeño, alimentado por baterías de ion-litio de alta densidad energética y con una autonomía de hasta 16 horas, permite la manipulación y traslado de contenedores sin comprometer la productividad.

Andreas Falk, SVP Lift Trucks de Konecranes, señaló que “estamos comprometidos con innovar y producir los mejores equipos de manipulación de carga y soluciones para nuestros clientes en todo el mundo. Me complace decir que, con el nuevo reach stacker eléctrico, contamos con un portafolio de equipos totalmente electrificados que pueden ayudar a nuestros clientes a mejorar sus operaciones, ya sea en terminales portuarias o acerías, tanto en operaciones de un turno como en operaciones 24/7”.

Remote Services

Konecranes también ha ampliado sus Remote Services para cubrir la región de Asia-Pacífico, lo que significa que este servicio integral está ahora disponible globalmente para los clientes. La resolución de fallas comienza de inmediato desde el primer contacto, seguida de asistencia experta para diagnósticos en sitio. Operadores de terminales en el Sudeste Asiático y Europa ya han confiado en Remote Services para mejorar su eficiencia operativa.

Nico Zamzow, SVP Port Services de Konecranes, comentó: “Llevar Remote Services a la región APAC es un paso estratégico para ofrecer soporte experto en tiempo real a nuestros clientes en todo el mundo. A medida que los puertos trabajan para reducir emisiones y maximizar la disponibilidad operativa, la digitalización se vuelve esencial. Esta expansión refuerza nuestro compromiso con soluciones escalables, basadas en datos, que ayudan a las terminales a operar de manera más eficiente y sostenible”.

A lo largo de 2025, Konecranes ha introducido tecnologías transformadoras destinadas a ayudar a los puertos a mantenerse competitivos en una industria en rápida evolución. Recientemente presentó su Konecranes Noell Hydrogen Fuel Cell Straddle Carrier, junto con el Konecranes E-Hybrid RTG y el manipulador eléctrico de contenedores vacíos. Estas innovaciones están diseñadas para enfrentar los desafíos actuales y establecer estándares futuros mediante un portafolio integral de productos con bajas o nulas emisiones directas.

Estos lanzamientos forman parte de Ecolifting™, la visión de Konecranes para aumentar su “huella positiva” —el impacto ambiental beneficioso que puede lograrse a través de su gama de productos y servicios— mientras reduce la huella de carbono de sus clientes. Desde la optimización ecológica de motores diésel hasta la hibridación y flotas totalmente electrificadas, la compañía señaló que seguirá avanzando para hacer más con menos.

Por MundoMaritimo